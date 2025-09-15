Néstor Camarillo suma al edil de Cuyoaco y a 300 expriistas a MC

Néstor Camarillo Medina, senador por Puebla, oficializó la incorporación de Iván Camacho Romero, edil de Cuyoaco, así como de 300 exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Movimiento Ciudadano (MC) durante un desayuno en el Centro Mexicano Libanés este viernes. El acto contó con la presencia de Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de senadores de MC, quien respaldó el crecimiento de la agrupación en la entidad.

El senador anunció que, con el aval de su coordinador, recorrerá el estado para difundir el mensaje de MC en diversos municipios. Entre las figuras destacadas presentes se encontraron Eleazar Pérez Sánchez, ex edil de Atlixco; Víctor Herrera Pozos, ex candidato a diputado federal; José Luis Carranza, regidor de San Andrés Cholula; Diana Villegas, ex regidora por Tecamachalco; y Hiram Cabrera, líder del Frente Juvenil Revolucionario.

La presencia del edil Camacho Romero estuvo marcada por la reciente polémica en la que se vio envuelto en julio, tras presuntas amenazas a empleados de una tienda en Angelópolis, situación que Camarillo no abordó durante el acto. No obstante, Camacho Romero aseguró haber presentado formalmente su renuncia al PRI, sumándose a la nueva corriente política junto con la mayoría de asistentes.

Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, Camarillo Medina no descartó buscar la gubernatura o la presidencia municipal de Puebla, aunque subrayó que seguirá las directrices de la dirigencia nacional de MC.

A pesar de la numerosa adhesión de expriistas, Clemente Castañeda enfatizó que en Movimiento Ciudadano no se practican afiliaciones masivas, destacando que el partido se consolida como una de las organizaciones políticas con mayor dinamismo en el país.

El pasado 27 de agosto, Néstor Camarillo Medina, senador por Puebla, fue presentado este miércoles como nuevo integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, en un acto encabezado por Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador parlamentario, quien recoció que él invitó al legislador a sumarse al grupo naranja.

La decisión de Camarillo de abandonar la dirigencia estatal del PRI y sumarse al grupo parlamentario naranja ocurrió tras semanas de especulación sobre su futuro político, motivadas por cambios internos en el tricolor y la perspectiva de mantener el liderazgo estatal. Durante la conferencia, Camarillo reconoció que tenía abierta la posibilidad de buscar la reelección como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero finalmente determinó un nuevo rumbo legislativo.

Cuestionado sobre si esta determinación anticipa una postulación por la gubernatura de Puebla a través de Movimiento Ciudadano, Camarillo puntualizó que su atención se centra en las tareas legislativas dentro de la Cámara Alta y que por el momento no contempla otras aspiraciones. Al referirse a la decisión de abandonar el PRI, el senador declaró: “Ha habido muchos rumores. Un político necesita renovar sus ideas para no quedar atrapado en el pasado. Esa águila está en el movimiento naranja. Creo en los ciclos y como un demócrata inicio uno nuevo.”

