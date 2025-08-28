Néstor Camarillo se suma a la bancada de MC en el Senado por invitación de Castañeda

Néstor Camarillo Medina, senador por Puebla, fue presentado este miércoles como nuevo integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, en un acto encabezado por Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador parlamentario, quien recoció que él invitó al legislador a sumarse al grupo naranja.

La decisión de Camarillo de abandonar la dirigencia estatal del PRI y sumarse al grupo parlamentario naranja ocurre tras semanas de especulación sobre su futuro político, motivadas por cambios internos en el tricolor y la perspectiva de mantener el liderazgo estatal. Durante la conferencia, Camarillo reconoció que tenía abierta la posibilidad de buscar la reelección como dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero finalmente determinó un nuevo rumbo legislativo.

Cuestionado sobre si esta determinación anticipa una postulación por la gubernatura de Puebla a través de Movimiento Ciudadano, Camarillo puntualizó que su atención se centra en las tareas legislativas dentro de la Cámara Alta y que por el momento no contempla otras aspiraciones. Al referirse a la decisión de abandonar el PRI, el senador declaró: “Ha habido muchos rumores. Un político necesita renovar sus ideas para no quedar atrapado en el pasado. Esa águila está en el movimiento naranja. Creo en los ciclos y como un demócrata inicio uno nuevo.”

Desde su presentación en la bancada, Camarillo manifestó su respaldo a la iniciativa que promueve Movimiento Ciudadano para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y subrayó que trabajará en una agenda legislativa propia. Castañeda, coordinador del grupo parlamentario, indicó que en Movimiento Ciudadano existe un riguroso “derecho de admisión” y que la invitación extendida a Camarillo se sustenta en coincidencias programáticas y valores compartidos de corte socialdemócrata.

El senador poblano cuenta con una trayectoria política, que incluye haber sido presidente municipal y diputado local. Su decisión de incorporarse a Movimiento Ciudadano llega cuando la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, perfilaba a la familia Rivera para la renovación de la dirigencia estatal del partido en Puebla.

El pasado 26 de agosto, el senador Néstor Camarillo Medina oficializó su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido en sus redes sociales. En dicho mensaje, Camarillo expuso que la determinación responde al cierre de un ciclo tanto como dirigente estatal como militante priista, asegurando que optará por impulsar una “auténtica agenda ciudadana” desde su posición en el Senado.