Néstor Camarillo renuncia a la dirigencia y a su militancia en el PRI

El senador Néstor Camarillo Medina oficializó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido en sus redes sociales. En dicho mensaje, Camarillo expuso que la determinación responde al cierre de un ciclo tanto como dirigente estatal como militante priista, asegurando que optará por impulsar una “auténtica agenda ciudadana” desde su posición en el Senado.

Durante el mensaje, Camarillo afirmó: “No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata, un hombre de Estado que defiende las instituciones y respeta los ciclos; el mío hoy se cumple al frente de este partido”.

Añadió que en la vida política se requiere autocrítica y asumir lo realizado y lo pendiente, por lo que decidió abrazar una verdadera agenda ciudadana y dejar atrás su militancia en el PRI.

Enfatizó que “a lo que nunca va a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y México”, aclarando que su visión política y su objetivo no cambian, solo su pertenencia partidista. En ese sentido, subrayó que los ciudadanos deben estar al centro de toda decisión política, ya que son la prioridad en cualquier causa pública.

Cabe recordar que la semana anterior, el propio Camarillo anunció que, conforme a los estatutos del partido, su periodo como dirigente estatal había concluido, aunque en aquel momento evitó precisar si buscaría repetir en el cargo y señaló que habría “algunas sorpresas” en los próximos días.

Por prelación y apegada a los estatutos, la diputada local Delfina Pozos Vergara, quien fungía como secretaria general, asumió la dirigencia estatal del PRI en Puebla, como lo comunicó el Comité Directivo Estatal mediante un boletín oficial. Pozos Vergara confirmó, a su vez, que estará presentándose en el proceso interno para elegir dirigente estatal, convocatoria que se abrirá en septiembre de este año.

Luego de que el propio senador en su mensaje afirmó que se sumaría a una agenda “auténticamente ciudadana” surgió la versión de que se sumará a la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta.

No obstante, a nivel nacional periodistas también colocan a Camarillo Medina en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) uno de los principales aliados de la Cuarta Transformación a nivel nacional.

La salida de Néstor Camarillo se da en un contexto en el que el PRI ha logrado los peores resultados electorales de su historia, pese a lo cual la dirigencia nacional informó que enfrentarán solos las elecciones de 2027.