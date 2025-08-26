Martes, agosto 26, 2025
NoticiasPolítica

Néstor Camarillo renuncia a la dirigencia y a su militancia en el PRI

Tras cinco años como líder estatal, Camarillo se despide del tricolor y la diputada local, Delfina Pozos, asume el cargo por prelación

Néstor Camarillo oficializa su renuncia al PRI; Pozos Vergara asume la presidencia.
Néstor Camarillo oficializa su renuncia al PRI; Pozos Vergara asume la presidencia. Foto: @NestorCamarillo
Efraín Núñez

El senador Néstor Camarillo Medina oficializó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido en sus redes sociales. En dicho mensaje, Camarillo expuso que la determinación responde al cierre de un ciclo tanto como dirigente estatal como militante priista, asegurando que optará por impulsar una “auténtica agenda ciudadana” desde su posición en el Senado.

Durante el mensaje, Camarillo afirmó: “No participaré en el proceso de renovación de la dirigencia estatal. Soy un demócrata, un hombre de Estado que defiende las instituciones y respeta los ciclos; el mío hoy se cumple al frente de este partido”.

Añadió que en la vida política se requiere autocrítica y asumir lo realizado y lo pendiente, por lo que decidió abrazar una verdadera agenda ciudadana y dejar atrás su militancia en el PRI.

Lee: Néstor Camarillo anuncia que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla

Enfatizó que “a lo que nunca va a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y México”, aclarando que su visión política y su objetivo no cambian, solo su pertenencia partidista. En ese sentido, subrayó que los ciudadanos deben estar al centro de toda decisión política, ya que son la prioridad en cualquier causa pública.

Cabe recordar que la semana anterior, el propio Camarillo anunció que, conforme a los estatutos del partido, su periodo como dirigente estatal había concluido, aunque en aquel momento evitó precisar si buscaría repetir en el cargo y señaló que habría “algunas sorpresas” en los próximos días.

Por prelación y apegada a los estatutos, la diputada local Delfina Pozos Vergara, quien fungía como secretaria general, asumió la dirigencia estatal del PRI en Puebla, como lo comunicó el Comité Directivo Estatal mediante un boletín oficial. Pozos Vergara confirmó, a su vez, que estará presentándose en el proceso interno para elegir dirigente estatal, convocatoria que se abrirá en septiembre de este año.

Luego de que el propio senador en su mensaje afirmó que se sumaría a una agenda “auténticamente ciudadana” surgió la versión de que se sumará a la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta.

Consulta: La verdadera oposición es el PRI, porque el PAN no dice nada ante la inseguridad: Néstor Camarillo

No obstante, a nivel nacional periodistas también colocan a Camarillo Medina en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) uno de los principales aliados de la Cuarta Transformación a nivel nacional.

La salida de Néstor Camarillo se da en un contexto en el que el PRI ha logrado los peores resultados electorales de su historia, pese a lo cual la dirigencia nacional informó que enfrentarán solos las elecciones de 2027.

El propio Camarillo Medina se había apuntado para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Puebla hace unas semanas cuando aún militaba en el tricolor.

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...
Nacional

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Kevin Ruiz Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:55

Néstor Camarillo renuncia a la dirigencia y a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional

Efraín Núñez -
El senador Néstor Camarillo Medina oficializó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido...
00:00:48

Solo en alianza con el PRI el PAN podrá recuperar la ciudad de Puebla, afirma Camarillo

Efraín Núñez -
Aunque los dos aspirantes a la dirigencia del PAN en la capital del estado ofrecieron recuperar la capital en 2027, el blanquiazul necesita de...
00:01:57

Reforma electoral de Morena es un “blindaje autoritario” y un distractor: PRI

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez lanzó una crítica frontal contra la propuesta de reforma electoral que impulsa el...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025