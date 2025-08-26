Martes, agosto 26, 2025
NoticiasPolítica

Panistas tunden a Néstor Camarillo tras su renuncia al PRI; su senaduría era de AN, sostienen

Panistas critican a Néstor Camarillo por conservar escaño senatorial tras dejar el PRI.
Panistas critican a Néstor Camarillo por conservar escaño senatorial tras dejar el PRI.
Efraín Núñez

Panistas de Puebla criticaron la decisión de Néstor Camarillo Medina de renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin entregar la senaduría de la República que, aseguran, corresponde a Acción Nacional (PAN). Humberto Aguilar Coronado, Genoveva Huerta Villegas y Mario Riestra Piña manifestaron su inconformidad, señalando que quien debía encabezar la fórmula era Ana Teresa Aranda Orozco, militante panista.

La polémica surgió luego de que Camarillo, exdirigente priista, hiciera pública su salida del PRI pero mantuviera el escaño senatorial obtenido en la coalición opositora. A través de la red social X, antes Twitter, los líderes panistas enfatizaron que la curul fue concedida al tricolor por una negociación de la coalición, pero moralmente es patrimonio de Acción Nacional.

Aguilar Coronado fue el más insistente en sus críticas y acusó a Néstor Camarillo de traicionar a los poblanos: “Renuncia al PRI pero traiciona a quienes votaron por el PAN y lo hicieron senador. Evidentemente no se lo merecía; Ana Teresa Aranda debió ser senadora”, publicó. El exsubsecretario federal recriminó también que Camarillo no ha presentado iniciativas ni propuestas relevantes en el Senado durante su primer año de funciones.

Huerta Villegas, secretaria general del PAN, sostuvo que advirtió desde la postulación que la senaduría pertenecía a un cuadro de Acción Nacional, y ahora, con la salida de Camarillo, “confirma la traición” al electorado, asegurando que pronto podría sumarse al oficialismo, lo que considera un desenlace lamentable para quien resultó beneficiado por una coalición.

Mario Riestra Piña, dirigente estatal, señaló que el PAN actuó con generosidad al ceder espacios electorales en el proceso anterior y lamentó que Camarillo priorizara sus intereses personales. “La renuncia de un presidente de partido en funciones, no al cargo sino a su militancia habla más de la persona que de cualquier otra cosa”, declaró el líder panista, e invitó a los ex priistas poblanos inconformes con el actual rumbo político nacional a sumarse a las filas panistas.

El distanciamiento entre Néstor Camarillo y Mario Riestra, ambos beneficiarios de la antigua alianza, se evidenció cuando el primero acusó al panista de traidor por permitir, según su visión, la derrota de la coalición en la elección extraordinaria de Chignahuapan.

Temas

Más noticias

Internacional

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...
Nacional

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Falta de coordinación institucional y comunicación, ahondan crisis de inseguridad en Tlaxcala: PRI

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez sostuvo que al gobierno estatal encabezado por Morena le ha...
00:00:35

Operadores de Manuel Herrera condicionan entrega de calentadores solares a cambio de votos, denuncia Guadalupe Leal

Efraín Núñez -
Operadores de Manuel Herrera Rojas, presuntamente condicionaron la entrega de decenas de calentadores solares, programa del gobierno estatal, a cambio del voto de panistas...

Morena retrasa el proceso legislativo para convertir a Totimehuacan en municipio: Mario Riestra

Efraín Núñez -
Las autoridades locales y diputados emanados de Morena retrasan el proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218, exhibió Mario...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025