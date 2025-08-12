Néstor Camarillo anuncia que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, anunció que buscará ser candidato de su partido a la alcaldía de Puebla en 2027, al tiempo de afirmar que “la caballada no está flaca”.

Durante una conferencia de medios celebrada en la sede municipal del PRI, Néstor Camarillo Medina, también senador, sostuvo que el partido está en condiciones de postular a cualquiera de sus principales colaboradores para la presidencia municipal de Puebla. Entre ellos mencionó directamente a Jorge Amador Alarcón, dirigente municipal, y a la legisladora local Delfina Pozos Vergara, quienes, dijo, reúnen la experiencia política necesaria para asumir cualquier candidatura.

El senador subrayó que tanto los integrantes del Comité Estatal, líderes de los sectores y militantes, pueden ser considerados para abanderar postulaciones a regidor, integrante del cabildo, diputado local o federal. Camarillo insistió en que él mismo podría encabezar la candidatura a presidente municipal, puesto que ha demostrado capacidad de liderazgo en diversas trincheras políticas.

Ante la reciente decisión del CEN de que el PRI enfrentará solo el proceso electoral estatal previsto en año y medio, Camarillo Medina admitió que la formación de una alianza sería el escenario ideal para fortalecer su partido. Sin embargo, reiteró su negativa a cualquier acuerdo con Mario Riestra Piña, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizando que el PRI “cuenta con los cuadros suficientes” para competir y ganar.

Camarillo destacó que los escándalos recientes en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido gobernante en el país, abrirán la posibilidad de que el PRI recupere la capital poblana en los comicios venideros. Expresó que la militancia exige unidad y acciones concretas para devolver al partido su presencia en el municipio.

El pasado 14 de julio, Néstor Camarillo afirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla descartó cualquier posibilidad de alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 2027, debido a los supuestos acuerdos entre Mario Riestra, dirigente estatal del blanquiazul, y el partido Morena. Ese día subrayó que la desconfianza hacia Riestra Piña se debe a lo que calificó como una traición durante el proceso electoral extraordinario de este año.

Durante una conferencia de prensa, Camarillo Medina recordó que en marzo advirtió sobre la presunta colaboración de Mario Riestra con el partido guinda, señalando que el panista habría pactado para beneficiar a Juan Rivera Trejo, candidato de Morena, en la contienda por la presidencia municipal de Chignahuapan. “El problema es con Mario Riestra, no con la militancia panista. El tiempo me dio la razón al decir que tiene una alianza con ellos”, enfatizó el dirigente priista.

Camarillo añadió que el presidente estatal del consejo del partido guinda salió en defensa de Riestra Piña cuando se le acusó de operar bots en redes sociales para atacar al gobierno estatal. El líder priista fue claro al afirmar que, mientras él continúe al frente del partido, no habrá acuerdos con un dirigente panista respaldado por el Consejo estatal de Morena.

Te recomendamos: Los acuerdos de Riestra con Morena provocaron la ruptura de la alianza PRI-PAN en Puebla: Camarillo