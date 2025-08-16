Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, reviró el gobernador Alejandro Armenta, tras advertir que el nepotismo está cancelado en la vida política del país por lo menos en las próximas dos elecciones.

Durante una gira por San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá participar en la contienda de 2027 ni en la de 2030, ya que existe una restricción legal clara que prohíbe este tipo de candidaturas.

“Es muy claro, el nepotismo está cancelado por lo menos en 2027 y en 2030. Ningún familiar Mier, ningún familiar Armenta, puede participar en procesos electorales. Ellos aprobaron las leyes”, precisó el mandatario estatal.

La declaración fue una respuesta directa al senador Ignacio Mier Velasco, quien afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Armenta. Por su parte, el gobernador expresó que lamenta la imposibilidad de sus familiares para contender, pero enfatizó que el marco legal lo impide y que sería necesario cambiar de apellido para poder participar: “Quizá si van al registro civil y se cambian el apellido sería la única manera en la que podrían participar. Yo quiero mucho a Nacho, le tengo mucho cariño”, enfatizó.

Previamente, el senador por Morena, Ignacio Mier, afirmó que tiene una “relación lejana” con su primo, al ser cuestionado sobre si aspira participar en los procesos electorales que se avecinan.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En el 92 nos encontramos en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos y nos empezamos a decir primos. En realidad nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad tenemos una relación ya lejana”.

Expuso que su relación con Alejandro Armenta es más en términos de cercanía, identidad, cariño y afinidad política como la que tiene con otros de sus compañeros de Morena.

“Él es el gobernador, con mayor razón y lo conozco desde hace muchos años y compartimos muchas batallas juntos. Claro que hay que acabar con el nepotismo, hay que combatirlo”, afirmó.

