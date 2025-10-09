Miércoles, octubre 8, 2025
Negocios de Tehuacán están reduciendo hasta 30 por ciento su personal por impacto delictivo

El secretario de Canaco indicó que por el mismo motivo enfrentan bajas ventas

Manuel Domínguez, de la Cámara Nacional de Comercio Tehuacán
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Negocios en Tehuacán han reducido su personal hasta en un 30 por ciento debido a la inseguridad, la cual también genera reducción en sus ventas, señaló Manuel Domínguez, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tehuacán, quien explicó que los comerciantes tratan de aminorar sus gastos lo más posible para soportar el impacto de esa baja en sus ingresos.

El panorama comercial es cada vez más complicado, lo que obliga a los comerciantes a buscar opciones para aminorar gastos y de ese modo mantenerse operando, a pesar del descenso en la afluencia de clientes y del aumento en los costos de operación, pero no todos lo consiguen y se da también el cierre de negocios, explicó el líder del sector.

Domínguez explicó que, aunque algunos giros registran incrementos temporales durante temporadas específicas, pero el mercado en general sufre las consecuencias de la inseguridad que se percibe en el día a día con actos diversos por parte de los delincuentes.

Si bien hay comercios que no tienen un número significativo de trabajadores, muchos optan por reducir su plantilla laboral para disminuir gastos; lo cual representa pérdidas de empleo que a su vez impactan a las familias, destacó.

Otras de las estrategias es el cambio de domicilio, lo cual se rige por las rentas, la mayoría de quienes registran bajas ventas están en busca de locales donde paguen menos para así tener un margen menor en sus erogaciones.

El presidente de Canaco destacó que una de las señales más evidentes de esta situación es la cantidad de locales vacíos tanto en el centro de la ciudad, como en la periferia, muestra de que los comerciantes cierran sus negocios o se cambian de domicilio, algo que en otros años era difícil que ocurriera.

Finalmente, consideró necesario que las autoridades trabajen para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio y así frenar el cierre de negocios y evitar que más comerciantes se vean obligados a reducir su personal o abandonar sus locales, pues el comercio formal de Tehuacán atraviesa un periodo de crisis y es el sector que en este momento sostiene en un porcentaje alto la economía local.

