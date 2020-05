Abriremos con o sin autorización a partir del 1 de junio, señaló Consejo de Comerciantes del CH

Sin esperar a tener autorización o que el semáforo de la epidemia por Covid-19 pase a color naranja, algunos negocios del Centro Histórico de Puebla abrirán a partir del próximo lunes.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes de esa demarcación, informó que al llevar casi ocho semanas cerrados, los propietarios no pueden aguantar 15 días o más.

“Hay negocios tan pequeños que van a abrir, con contingencia y sin contingencia, con semáforo naranja. Van a abrir no por un desacato sino por una necesidad de llevar sustento digno a sus casas”.

Abundó que una parte de ellos, sin precisar la cifra, ya está al borde de la quiebra y no tiene capacidad de subsistir sin ventas.

Además, a la fecha son 600 comercios que ya han cerrado de manera definitiva y que por cada día que pasan con las cortinas abajo, cuando menos un centenar más se suma a esa cifra, dijo el dirigente.

De cada una de esas unidades económicas dependen al menos cuatro familias, por lo que serían un mínimo de 2 mil 400 hogares afectados, de acuerdo con las estimaciones de Ayala Vázquez.

Abundó que los comerciantes desconocen qué va a pasar con ellos, toda vez que el gobierno del estado anunció el miércoles que retornarán a partir del 15 de junio y de manera escalonada, las industrias de la construcción, automotriz y restaurantera.

Anunció que este día tendrán una reunión en la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Puebla, ya que tienen varias dudas que aclarar en torno al regreso.

“Aun con lo que el gobernador ayer (miércoles) expuso para el comercio, tendríamos que esperar a que pasemos a fase naranja… Se nos menciona que podemos regresar gran parte del comercio en esas fechas, no hay la certeza de que sea”.

José Juan Ayala indicó que es importante que los tres niveles de gobierno o alguno de ellos les informe sobre el protocolo de sanidad que deberán seguir para el regreso en el sector comercio.

Recriminó que han sido reiteradas ocasiones en las que han pedido la información para pasarla a los agremiados, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Lo que estamos pidiendo es tener un solo protocolo de apertura, no es lo mismo una industria automotriz, pero aun así de pequeño tenemos que salvaguardar la salud de todos”.

No obstante, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico comentó que en aquellos donde reabrirán a partir del lunes aplicarán medidas básicas que se han seguido hasta el momento, como el uso de gel antibacterial y no permitir el ingreso de personas que no porten cubrebocas.