Miércoles, agosto 13, 2025
Canacintra sugiere aumento salarial de un solo dígito para obreros de Volkswagen

La Canacintra propone límite de aumento salarial de un dígito para trabajadores de Volkswagen Puebla por presión arancelaria.
La Canacintra propone límite de aumento salarial de un dígito para trabajadores de Volkswagen Puebla por presión arancelaria. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) considera que el incremento salarial para trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México debe limitarse a un solo dígito, frente al 14 por ciento que exige el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw).

El presidente de la agrupación de industriales, Carlos Sosa Spínola, indicó en entrevista que esa es la tendencia que se ha observado en negociaciones similares con otras armadoras en Puebla y a nivel nacional: “Yo creo que lo lógico es que quede en un rango mucho más cercano a un dígito, claramente porque es lo que estamos viendo en otras industrias, en otras negociaciones”.

Por su parte, el Sitiavw difundió el rol de guardias que deberán cumplir sus agremiados, en caso de que el próximo lunes estalle la huelga en la planta ubicada en Cuautlancingo. El emplazamiento vence a las 11 horas del 18 de agosto, fecha límite legal para alcanzar un acuerdo y evitar el paro de labores.

Lee: Va SITIAVW por incremento directo al salario de 14 % en este año: Tlalpan

Este año, la revisión corresponde exclusivamente al salario, por lo que no están en juego las prestaciones contractuales. Al respecto, Sosa Spínola subrayó: “Regularmente somos muy respetuosos, hacemos un llamado a la prudencia en un momento de mucha presión para la industria, provocado por los aranceles internacionales; lo que menos queremos es que no se logre un acuerdo”.

La demanda del sindicato, que reclama un ajuste del 14 por ciento para esta negociación, se coloca en contraste con la postura de la iniciativa privada. El titular de Canacintra insistió en que, a nivel nacional, los incrementos se han limitado a porcentajes menores para mantener la competitividad industrial en el estado y el país.

El líder empresarial manifestó también la disposición de Canacintra para intervenir, si así lo solicitan, como mediador en caso de que persista la falta de consenso salarial.

En 2024, los trabajadores de Volkswagen en Puebla obtuvieron un incremento  global de 10.5 por ciento, dividido en 7 por ciento directo al salario, más 3.5 puntos porcentuales en prestaciones. Para la presente revisión, la presión generada por factores externos incrementa la expectativa en torno a los resultados de las pláticas.

Con la base sindical notificada sobre las actividades a realizar en caso de huelga, crece la urgencia de alcanzar consensos mediante el diálogo institucional, evitando riesgos para la estabilidad económica de los empleados y la operatividad de la planta.

A menos de una semana de que se cumpla el plazo para llegar a un acuerdo, empresa y sindicato se mantienen herméticos respecto al avance en las negociaciones. El resultado de estas usualmente es referencia para futuras revisiones contractuales en el sector automotor poblano.

Consulta: Paro técnico en Volkswagen Puebla deja cuando menos 5 mil trabajadores de proveedoras con 50% de salario

