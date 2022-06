”Necesitamos votos, no fotos”, respondió el dirigente del PRI en Atlixco sobre presunta tregua entre grupos antagónicos

Atlixco. “Necesitamos votos, no fotos”, contestó el presidente del Comité local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Carlos Limón con respecto a la presunta tregua pactada hace semanas entre grupos antagónicos de ese partido rumbo a la contienda electoral del 2024 y revelada por su compañero de militancia Luis Bonola Valdés.

“Ciertamente la tregua llega cuando existe una guerra. En este caso, no hubo un enfrentamiento frontal entre priistas. Aunque en momentos de elecciones todos vamos a competir y de repente algunos salimos bien y otros mal. Y si decides plantearlo de esa manera, como sacar la bandera blanca, es aceptable”, agregó durante una entrevista con La Jornada de Oriente.

Sobre los recientes golpes mediáticos y políticos de los integrantes del clan San Mateo y del PRI 20-21 encabezado por Bonola, incluso en tiempos de defender candidaturas comunes y bajo la idea de ni siquiera sacarse una sola foto juntos, en contra de Antorcha Campesina (AC) y del comité en sus manos, asumió:

“El hecho de no sacar fotos es una división la cual invariablemente nos llevó a no obtener votos. Queremos y necesitamos votos, no fotos. La unión no debe ser únicamente en imágenes o en redes sociales. Debe consumarse en los hechos. Y eso planteamos específicamente con Luis Bonola”, atizó.