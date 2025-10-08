Miércoles, octubre 8, 2025
NoticiasPolítica

Habitantes de Nealtican exigen al Ceaspue frenar sobreexplotación de pozos

Alberto Jiménez Merino, director de Ceaspue a quien pobladores exigen solución a la crisis del agua
Alberto Jiménez Merino, director de Ceaspue a quien pobladores exigen solución a la crisis del agua. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Pobladores y miembros del Comité Ciudadano del Agua del municipio de Nealtican exigieron una solución inmediata a la escasez de agua al director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Alberto Jiménez Merino, tras denunciar la sobreexplotación de cuatro pozos que opera el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), con una extracción anual aproximada de 6 mil millones de litros.

La demanda fue expuesta el pasado lunes por la tarde en la presidencia municipal, donde representantes de la comunidad detallaron que permanecen hasta 20 días sin acceso al líquido para consumo y riego, mientras que la extracción para zonas residenciales de Puebla no se detiene. Los integrantes del comité subrayaron que la operación de los pozos continúa diariamente, provocando el agotamiento de los mantos acuíferos, y exigieron la suspensión de la extracción hasta que se recarguen los recursos hídricos.

Uno de los asistentes señaló: “Los pozos operan día y noche; el agua se traslada a Puebla y termina en zonas residenciales. Sin embargo, en Nealtican pasamos días enteros sin servicio, incluso en las escuelas. Es necesario parar la extracción hasta tener abasto suficiente”.

 

Te puede interesar:Represión de 1994 para entregar el agua de Nealtican aún es una herida abierta: sobrevivientes

 

Ante la inconformidad expresada, Jiménez Merino garantizó que convocará a funcionarios de Soapap a una reunión para analizar alternativas de abastecimiento y se comprometió a dar una fecha tentativa para el encuentro a más tardar el siguiente lunes.

El funcionario informó que el objetivo del gobierno estatal es tratar 5 mil litros por segundo mediante el rescate del río Atoyac, lo que permitirá liberar volúmenes importantes de agua destinados a la industria de la construcción y al riego de parques y jardines. Añadió que se reducirá la presión de extracción y se promoverá la recarga directa de acuíferos mediante pozos de absorción, así como la captación de agua pluvial en techos de escuelas y viviendas, estrategia que también podría implementarse en Nealtican.

Los integrantes del comité puntualizaron que toda negociación o reunión con autoridades debe realizarse en asamblea pública y criticaron la demora de las autoridades para atender sus demandas, enfatizando que buscan una resolución efectiva y transparente a la problemática.

Te recomendamos:Para Ripley: el ayuntamiento va a mantener el negocio de los dueños de pipas en Tehuacán

Temas

Más noticias

Nacional

“Los ojos deben estar en Gaza”, afirman mexicanos de la flotilla tras regresar al país

La Jornada -
Ciudad de México. “Los ojos deben estar en lo que ocurre en Gaza, no se trata de nosotros”, señalaron los delegados mexicanos de la...
Internacional

Acuerdos “diferentes” con México y Canadá: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de negociar acuerdos “diferentes” con México y Canadá, sus socios en el tratado comercial...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SOAPAP endurece revisiones a restaurantes; por lo menos 40 han sido requeridos: Aprepsac

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Entre 40 y 50 restaurantes han sido exhortados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) a...

Durante más de 20 años ningún gobierno ha construido infraestructura para sanear el río Atoyac

Martín Hernández Alcántara -
Durante más de 20 años prácticamente no se ha hecho una obra sustancial para el saneamiento del río Atoyac, asevera el ambientalista Francisco Castillo...
00:01:11

Confirma gobierno convenio modificatorio con Agua de Puebla; llevamos un cumplimiento de 90%

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado de Puebla confirmó este martes que desde hace meses se firmó un acuerdo modificatorio con la empresa Concesiones Integrales SA...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025