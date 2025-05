Nazis ¿hoy?

La semana pasada, como parte de mi reflexión en torno al galimatías provocado por el video de Mr. Beast en tierras mayas, argumenté la necesidad de la divulgación científica seria, pero que pueda impactar al mundo de hoy. Por supuesto, es menester abandonar la frivolidad y la estulticia que vemos en contenidos como los del afamado influencer con millones de seguidores y aprovechar las enormes posibilidades que brindan las redes sociales y sus aplicaciones para generar contenidos que inviten a la reflexión y a profundizar en temas de actualidad, pero también a conocer sus raíces. Por ejemplo, hace un par de sesiones, conversé con mis estudiantes sobre la posibilidad de que surja un nuevo conflicto en Bosnia- Herzegovina debido a los impulsos separatistas del presidente de la República Srpska, región serbia en ese país, el ultranacionalista Milorad Dodik, apadrinado por Serbia y por Vladimir Putin. Tal sentimiento, con independencia de que se sustente en identidades construidas hace mucho y que la paz pactada en 1995 en los acuerdos de Dayton distó mucho de resolver, bien puede estar alimentado por los nuevos grupos de ultraderecha en Europa y su más reciente versión del fascismo. Agudamente, una de mis alumnas reflexionaba que no podríamos esperar que esos fascismos y sus expresiones del siglo XX, como el nazismo alemán o el fascismo italiano, pudieran volver de la misma manera, sino adaptados al presente. Tiene razón, aunque a mí me resulta terriblemente preocupante el intuir en todos estos movimientos, que tales pensamientos en realidad nunca se fueron y que solamente se mantuvieron latentes, esperando el momento de resurgir. Pero ¿cómo hacer para impactar a la población en general, especialmente a los más jóvenes, desde la historia, con el objeto de evitarlo? El tema se antoja sumamente complicado, pues la memoria es una de las funciones cerebrales que se ve afectada por las herramientas digitales del día de hoy. Como bien se señala en el reportaje “Amnesia digital: ¿cómo afecta la tecnología nuestra memoria?” publicado en el diario español Época hace unos días, recordar “no es guardar datos como un disco rígido. La memoria está viva: elige, reconstruye y se activa con lo que se siente. El contexto, las emociones y, sobre todo, la atención, son claves para que algo se grabe. Sin estos, no hay recuerdo posible, y en un entorno saturado de estímulos digitales surge una pregunta inevitable: ¿cómo está cambiando la forma de conservar en la memoria en tiempos de hiperconectividad? (…) Uno de los cambios más evidentes es el impacto de la tecnología en la atención. Saltar de una app a otra, responder notificaciones, interrumpir tareas para chequear mensajes o buscar información, crea un estado de fragmentación que afecta el primer paso para recordar: prestar atención sostenida”. En tal esquema, difícilmente recordamos lo que acabamos de leer y, con demasiada frecuencia, el impacto de una noticia horrible o una denuncia pública durará el tiempo en que navegamos por facebook, instagram o tiktok.

Por supuesto, el recordar lo que quizá se vio en la clase de historia en la secundaria o la preparatoria relativo a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, me parece que será mucho más complicado; darnos cuenta de que los tiempos actuales, con las intolerancias y persecuciones provocadas por Trump y el discurso nacionalista xenófobo y racista que gana adeptos en Europa, como en Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España y, por supuesto, en países como Hungría, Rumanía y ahora en Bosnia- Herzegovina, nos acercan peligrosamente a vivir una versión actualizada de ese conflicto y de las atrocidades cometidas por la Alemania Nazi, la Italia fascista y el franquismo español. Muchos de los jóvenes en esos países piensan, manipulados por las redes sociales, que tales monstruosidades no ocurrieron, que fueron una fabricación de Hollywood y la conspiración judía. En nuestras latitudes se vive algo similar, aunque matizado por nuestras propias atrocidades dictatoriales y nuestro pasado/presente colonial racista, clasista y aspiracional que se regodea pensando en nuestra “hispanidad” lo que, a la postre, podría justificar todo tipo de atrocidades, como ya ha sucedido en el cono Sur durante las dictaduras que, por cierto, ya han sido reivindicadas por gente como Milei, Bolsonaro y por los discursos de la extrema derecha en Chile en la voz de su candidata Evelyn Matthei. Según una nota publicada por La Jornada en abril pasado, Matthei, preguntada “acerca de si respaldaba la realización del golpe del 11 de septiembre, contestó que ‘mi posición es que no había otra. Que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio’, dijo en entrevista con Radio Agricultura, una emisora ultraderechista”. Algo se debe hacer y pronto, estos discursos son terriblemente preocupantes.

Pese a que no es un tiktok, ni se trata de una breve publicación en Instagram, juzgo sumamente interesante una propuesta realizada por la Televisión Alemana (DW) llamada “La Sociedad de Hitler”, un documental dividido en cuatro partes, que se centra en el análisis de la sociedad alemana durante el gobierno de Hitler, mediante diarios de diversas personas, sea que estaban a favor del régimen, que fueran fanáticos del Fürer o que, por su origen fueran perseguidos, como los judíos. Destaco varias cosas del documental, como su interesante factura, en la que vemos animaciones y materiales cinematográficos originales, lo mismo que una bien documentada información. Empero, quizá lo más relevante del documental, es que estamos escuchando las voces de simpatizantes, enemigos o marginados del régimen nazi conforme se iban sucediendo los acontecimientos. Según informa la página de la DW, algunos “diarios abarcan los doce años de dictadura, otras voces sólo narran durante un corto tiempo y luego callan. ‘La sociedad de Hitler - Crónicas alemanas’ es una narración subjetiva de la época y se abstiene de todo comentario por parte de expertos”. Es importante enfatizar el hecho de que no hay expertos que comentan de vez en cuando lo que se narra, es la gente quien habla, quien se congratula de pertenecer al tercer Reich o se lamenta de lo que está viviendo. Y, pasmosamente, nos percatamos de que, aunque tuvieron frente a sí avisos cada vez más claros de lo que se avecinaba, nunca imaginaron que las cosas llegaran a tanto. ¿Cómo podrían? Quizá nunca en la historia de Europa se había visto un genocidio como el que ocurrió -en otros países del mundo sí, como el perpetrado por los alemanes en lo que hoy es Namibia entre 1904 y 1908 y que vemos en un reportaje del New York Times, claro preámbulo de lo que vendría- y los habitantes de esos países, incluidos los judíos que después fueron enviados al exterminio, no vieron lo que se les venía encima. La televisora alemana desarrolló este contenido a cuento del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial el pasado 8 de mayo. Sin embargo, no me cabe duda de la pertinencia de este documental, pues este contenido cae en el momento en que, como señalé líneas arriba, la ultraderecha crece de forma constante en Alemania -representada por el partido Alternativa para Alemania- y otras partes de Europa. Es necesario, imperante, que no caigamos en la ingenuidad en que vivieron estas personas en una Alemania cada vez más inmersa en el sistema instaurado por el partido Nazi y su carismático líder. Nosotros contamos con la historia para ver el pasado, comprender nuestro presente y anticiparnos a lo que viene. No nos dejemos llevar por la tranquilidad engañosa que nos proporciona el pensar que Trump está en Estados Unidos y lo que allá suceda no nos afecta; o que si hay un nuevo conflicto en Bosnia a nosotros no nos traerá consecuencias; o que gente como Verástegui y quien lo respalda no supone peligro alguno. Es más, es necesario que veamos en lo que está sucediendo en Palestina no una guerra, como descaradamente Israel y sus aliados en Occidente le llaman y que le nombremos genocidio, Holocausto. Las víctimas del pasado son hoy los victimarios, Netanyahu es equiparable a Hitler y a cualquier otro genocida que la historia occidental ha lanzado al mundo. Efectivamente, al igual que lo hicieron gobiernos y ciudadanos del mundo en los años treinta del siglo pasado en que se edificaba la Alemania Nazi, nosotros vemos con parsimonia y, en muchos casos, hasta con simpatía, lo que está sucediendo en Palestina. La enorme diferencia es que ahora tenemos a la ONU, a la Corte Penal Internacional y otras instancias que de poco o nada han servido para detener al nuevo genocida; a su vez, a diferencia de esa época, hoy vemos con lujo de detalle y con desvergüenza descomunal, semejante genocidio en vivo y a todo color a través de las pantallas de nuestros teléfonos celulares, tabletas y computadoras. ¿Y qué sucede? Nada, como lo dije al inicio, nos indignamos por un momento, para después borrar de nuestra memoria el horror y llenarnos de risa por un video de caídas chuscas. Toda esa camarilla de rufianes que gobiernan el orbe, desde la política o las empresas, se regodean de nuestra ignorancia y medran a partir de ella. Y mientras una nueva historia de atrocidades se efectúa bajo nuestras narices, vivimos, acaso con la esperanza fútil de que el mundo habrá de componerse en algún momento por arte de magia. Urge que abramos los ojos ya, no hay tiempo que perder. ¿Nazis hoy? Claro que sí, aunque con nueva piel, inaudita, pero iguales de letales.