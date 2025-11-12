Nazario Ramírez generaba violencia y extorsionaba en Oriental: García Harfuch

El gobierno federal confirmó este martes que Nazario Ramírez, el empresario poblano detenido el pasado 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue identificado como un “generador de violencia” dedicado a la extorsión y venta de droga en Puebla y Jalisco

Durante la “Mañanera del pueblo”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Nazario era responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga en el municipio de Oriental, en el estado de Puebla, así como en Tlajomulco, Jalisco

García Harfuch destacó que la captura de Ramírez se dio en el marco de una serie de cateos realizados en Guadalajara, que culminaron con la detención de tres integrantes de un grupo criminal

Nazario Ramírez fue capturado el 14 de octubre a las 14:23 horas en su domicilio, ubicado en la calle San Gabriel No. 2965, en la colonia Jardines del Bosque, Guadalajara. Junto a él también fueron aprehendidos Jorge Octavio N. y Juan Martín N.

Lee: Detienen en Guadalajara al empresario Nazario Ramírez, presunto operador del CJNG en Oriental

Sobre el tema, el titular de la SSPC señaló directamente a Nazario Ramírez como responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga que operaba en ambos estados

Incautaciones y vínculo con funcionaria de Bienestar

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que, durante los operativos en la vivienda, se logró el decomiso de dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, además de teléfonos celulares y cinco vehículos.

El reporte de la FGR también destacó que, al momento de la detención, Nazario Ramírez se encontraba con cinco mujeres y una bebé de 10 meses. Entre las personas presentes se encontraba Anallely López, quien se desempeñaba como delegada de la Secretaría de Bienestar en la región 8 de Libres, Puebla, y es militante de Morena.

Tras ser vinculada públicamente con el presunto líder criminal, Anallely López presentó su renuncia al cargo que ostentaba en la delegación de Bienestar, en el municipio de Libres.

Desde hace un mes, la delegación continúa acéfala y la secretaria de Bienestar en el estado, Laura Artemisa García, afirmó que ella misma estará atendiendo los temas de la región, para dar continuidad a la entrega de programas sociales.

Consulta: Renuncia delegada de Bienestar en Libres, tras vínculo con líder criminal detenido en Jalisco