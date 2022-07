A su naturaleza votiva, el exvoto mexicano suma intenciones artísticas: Valdivia

Además de su naturaleza votiva, hoy en día el exvoto tiene otras intenciones artísticas que siguen cuidando su estructura narrativa original como lo son su cartela, su narración pintada y los devotos que piden e imágenes a las cuales se les solicita el milagro, señaló el investigador Fabián Valdivia.

Al participar en un ciclo de conferencias en el Museo Amparo, el actual director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) habló sobre un exvoto del Sitio de Puebla de 1863 conservado en la colección del recinto.

En su charla denominada Entre la fe, la guerra y el favor, dijo que el exvoto se propone como un ejemplo de la participación de ejércitos provenientes de varios lugares de México y de la devoción popular integrada a la construcción de la memoria visual de esta defensa histórica.

El también curador de exposiciones Las puertas del libro y Luz, ciencia y arte en la Biblioteca Palafoxiana añadió que estas obras hechas sobre lámina, madera y otros soportes tienen implicaciones en la construcción de una memoria y una imagen colectiva.

Sobre el exvoto, Fabián Valdivia señaló que se trata de una pieza fechada el 29 de septiembre de 1864, pintada en madera alargada horizontalmente, con elementos que permiten acercarse a la concepción formal de un exvoto y a la imagen mariana que no es tan conocida: la virgen del Pueblito, particular por su construcción visual, además de la implicación que tiene sobre el Sitio de Puebla.

La pieza votiva, acotó, fue realizada para agradecer el favor de alguien vinculado al proceso militar de entonces, siendo un favor doble como deja ver el texto escrito en la cartela: “Encontrándome en la batalla de Puebla del año de 1863 una bala de cañón me alcanso (sic) en una pierna y encontrandome (sic) yo en medio del campo estaba yo tirado y las balas me pasaban rosando (sic) cuando lla (sic) me llevaron a la enfermería y el doctor dijo que era necesario cortarme la pierna, pero llo (sic) me encomendé a la santísima virgen del Pueblito para que no me cortaran la pierna dedico este retablo por el doble milagro que me hiso (sic) Esteban Flores da las grasias (sic) a la Sma (sic) virgen. Septiembre 29 de 1864”.

El también miembro del seminario de Cultura Mexicana dijo que el exvoto, palabra que refiere a estas láminas pintadas, viene del latín y significa “donado de promesa por promesa”, constituido por elementos devocionales y otros que son increíbles en cuanto a construcción y representación visual.

En este caso, en la parte izquierda aparece la persona que agradece, la guerra y el sitio es la escena principal, y del otro lado aparece el favor que hace la llamada virgen de El Pueblito.

“En este género pictórico hay una escena referida en la narración pintada, en este caso la batalla del Sitio de 1863, la cartela la que permite hacer una relación texto-imagen para tener le contexto y saber el problema o tema que llevó a la persona a solicitar la intermediación divina, la cual es fundamental; y la inclusión de los devotos, así como las imágenes a las que se les agradece, que serán a donde se llevarán a los exvotos”, expuso el director del IMACP.

Destacó que hay un artículo publicado en 1925 y firmado por Diego Rivera llamado Retablos, en donde no se refiere a las construcciones de madera labrada y ubicada al interior de los templos católicos, sino al que dice que son “la verdadera, actual y única expresión del pueblo mexicano”.

En dicho texto, expuso, Rivera hace un análisis del llamado arte popular, e incluso critica que no se haya entendido qué es. Asimismo, afirma que lo que queda del arte auténtico mexicano son los exvotos, que él llama retablos, tal y como se ven en las ilustraciones. Asimismo, hace una conclusión donde habla de cómo el mexicano cree en el milagro y en la realidad de los seres y las cosas, y que ambas cosas son las que pinta en los retablos.

Valdivia Pérez añadió que este escrito de Rivera sería un texto fundamental para poner en valor a este tipo de pinturas pues le da la potencia a lo que implicará los elementos del milagro y los seres y las cosas, en lo que él llamará el verdadero arte mexicano.

Para cerrar, dijo que a partir de este momento se voltearía ver y a valorar a este género pictórico, a la par de que la estructura del exvoto se repetiría de manera constante. Como ejemplo, está la obra de Frida Kahlo o del maestro Alfredo Vilchis quienes continúan con la estructura narrativa visual, inventando historias, no cuidando la ortografía, y agregando temas como el fútbol o los ovnis, y nuevas intenciones artísticas, ya no sólo votivas en cuestión de fe.