No hay indicios de cobro de piso en los mercados de la capital de Puebla pero sí de narcomenudeo: Rodríguez

El gobierno del municipio de Puebla no tiene indicios o denuncias formales de cobro de piso en los mercados pero sí de narcomenudeo, sostuvo el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Al fijar una postura sobre los cadáveres que fueron abandonados en días recientes en el Mercado 5 de Mayo, que se encuentra en el Centro Histórico, el funcionario dijo que el gobierno capitalino tampoco ha recibido amenazas para no entrar en ese u otro centro de abasto.

El tema fue abordado durante la conferencia que autoridades municipales ofrecieron este miércoles, en la que Rodríguez explicó que locatarios han denunciado que sus líderes les piden cuotas bajo pretextos como recolección de basura o limpieza, cuando esos servicios ya son brindados por la Comuna.

En ese sentido, insistió en que no hay denuncias formales de cobro de piso por parte de Integrantes del crimen organizado como los cárteles, y tampoco indicios.

El funcionario refirió que el hallazgo de cuerpos con mensajes de advertencia hacia un grupo de comerciantes informales ya es analizado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Mientras tanto, dijo que la Comuna lleva a cabo acciones como el reordenamiento del comercio informal y la rehabilitación de los mercados.

Durante esas labores, subrayó que hasta el momento ningún funcionario municipal ha sido amenazado o impedido para ingresar a los centros en cuestión.