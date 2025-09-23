Narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a transporte público, los delitos que más golpean a Puebla

El narcomenudeo, el asalto a transeúntes y el robo a transporte público son los delitos de mayor incidencia en la ciudad de Puebla, informó este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, que encabezó el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario también enumeró las 14 colonias de la capital que requieren atención prioritaria por sus altos índices delictivos.

​“En la ciudad, los delitos que tenemos identificados con mayor incidencia es el narcomenudeo, el robo a transeúnte, el robo a transporte público”, destacó.

​Basado en el mapa de calor que las autoridades actualizan diariamente, el titular de la SSP reveló las colonias que presentan una mayor problemática de inseguridad, algunas ubicadas en la periferia con otros municipios.

La lista incluye La Paz, Guadalupe Hidalgo,10 de Mayo, Central de Abasto, Santa María, San Pablo Xochimehuacan, Jardines de San Manuel, Santa Cruz Buenavista, San Francisco Totimehuacán y Parque Industrial Puebla 2000.

Además de San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, La Loma e Infonavit Agua Santa.

En relación a las estrategias para combatir la delincuencia, el funcionario mencionó el programa de alarmas vecinales, el cual, según indicó, concluirá en el mes de noviembre con la instalación de mil 500 dispositivos.

Del total, precisó que mil cámaras de videovigilancia serán colocadas en puntos claves de la capital y 500 más en la zona metropolitana. Los dispositivos se instalarán en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

Respecto al robo en transporte público, destacó la implementación del programa “Transporte Seguro”, en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de esta estrategia, dijo que se está trabajando en la vinculación de los autobuses que cuentan con tecnología de videovigilancia al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

​“Hay rutas que ya cuentan con este servicio y tenemos esta vinculación de los autobuses, están conectados al C5 y nosotros tenemos una sala de monitoreo precisamente para estar atendiendo este servicio”, afirmó.

Se han instalado 417 cámaras en Puebla

Por otro lado, el secretario de Seguridad informó que, del 17 al 20 de septiembre, se instalaron 165 cámaras vinculadas al C5I y 30 botones de alertamiento en 30 fraccionamientos y colonias de Puebla.

Mientras que en lo que va del año, secundó el gobernador Alejandro Armenta, el número de dispositivos activados supera las 417 cámaras en distintas colonias y conjuntos habitacionales.

El mandatario estatal destacó que trabajar coordinadamente con los comités vecinales es indispensable para tener conocimiento de primera mano de la incidencia delictiva en las colonias.

En ese sentido, aclaró “no buscamos que los vecinos se enfrenten a los grupos delictivos”, por el contrario, dijo que el gobierno del estado coadyuva en el reforzamiento de la seguridad.

Las cámaras de videovigilancia se adquirieron con el apoyo de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de los botones de alertamiento digital que cuente con la aplicación móvil Emergencias 911 Puebla.