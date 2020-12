Puebla regresa al semáforo naranja, responsabilidad del ayuntamiento de Puebla por no contener el comercio informal: Barbosa

Con 209 nuevos contagios de coronavirus en las 24 horas recientes -160 solo en la capital del estado- y 18 fallecidos, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ha determinado que el semáforo estatal de la epidemia retroceda de amarillo a naranja y responsabilizó al ayuntamiento de Puebla de esta situación, argumentando que el comercio ambulante es el principal agente de propagación.

En la rueda de medios de esta mañana, el titular del Poder Ejecutivo dijo que se revisarán las medidas de la reapertura y aunque aseguró que no se volverá al cierre total, indicó que sí se analizarán los cupos permitidos.

En esa lógica, anunció que mañana dará a conocer las nuevas medidas para contener al Covid-19.

“Para nosotros, para el gobierno, ya no estamos en amarillo, estamos en naranja y si bien las medidas que tomamos fue preservarnos como si estuviéramos en naranja tenemos que revisar todas las autorizaciones sobre la reapertura, no estoy hablando de cerrar, estoy hablando de que tenemos que revisar copetes, en cada una de las medidas”, manifestó.

E indicó: “y aquí en la capital identificamos que esta alza muy preocupante tiene diversos motivos, pero uno de ellos es la movilidad y el comercio ambulante. Nunca, como hoy, hay comercio ambulante en las calles, en los mercados. Está desbordado y sin control. Llamo al ayuntamiento a asumir su responsabilidad para regular el comercio en las calles, llamo a dialogar con las organizaciones, llamo a tomar decisiones. Nosotros vamos a empezar a participar en esto que es de la competencia exclusiva del ayuntamiento”.

Insistió: “Hay empresarios que dicen que nunca había habido tanto comercio ambulante en las calles de Puebla como hoy y esto no fue lo que comprometimos en campaña, así es que esta es una causa de riesgo enorme para el contagio del Covid, que está generando un crecimiento importante, por eso para nosotros más allá del semáforo epidemiológico federal ya estamos en naranja y por eso tenemos que tomar medidas que mañana anunciaré”.

Prosiguió: “No podemos quedarnos indiferentes ante lo que está pasando alrededor. Puebla capital es el centro del contagio en le estado, todas las dempas regiones etspan en amarilloe stable, Puebla capital está creciendo exponencialemnte y lleva al estado a pasar a una posición de pasar de amarillo al color naranja. Identifico como una de las causas de esa situación en la capital el comercio en las calles”.

Y remató: “Llamo a la gente a tenerle miedo al Covid, no le perdamos el miedo al Covid, el Covid sí mata. Todos hemos visto, sufrido la pérdida de familiares, de amigos, que se descuidaron por un momento, tengámosle miedo al Covid, el anuncio de la vacuna no resuelve, será la vacuna, no su anuncio”,