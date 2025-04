Nänie de Johannes Brahms

Una elegía es un poema, composición musical o texto literario que expresa lamento, dolor o reflexión melancólica, generalmente ante la muerte de alguien, la pérdida de algo valioso o el paso irrevocable del tiempo. Su tono suele ser solemne, introspectivo y, en muchos casos, combina tristeza con una belleza serena.

Todos sentimos que la vida es fugaz; es decir que es breve, transitoria, perecedera y efímera. Es una verdad profunda que se aborda desde muchos enfoques como la biología, la filosofía, la espiritualidad y un sinfín de conocimientos; sin embargo, en lo personal prefiero sumergirme pensando y analizando la vida y la muerte desde expresiones artísticas; y es que el arte surge, en parte, para resistir el olvido que puede acompañar al fin; es decir que un poema, una sinfonía, una narración o un cuadro son intentos de eternizar lo fugaz y frágil a través de lo bello.

Aunque desde el punto de vista literario se propone que Elegías de Duino, escritas en 1923 por el poeta René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke (1875-1926) representan una de las elegías más destacadas, definitivamente yo me quedo con Palinuro de México, que es una de las obras maestras del autor mexicano Fernando del Paso Morante (1935-2018), y que siendo una vasta novela que mezcla historia, humor, erudición y tragedia, tiene una estructura verdaderamente laberíntica que incluye una elegía que lamenta la muerte de su protagonista, Palinuro, estudiante de medicina caído durante el movimiento estudiantil de 1968 en México. Esta elegía no es un poema aislado, sino un lamento disperso en la prosa, que fusiona lo lírico con lo narrativo. La novela oscila entre la sátira grotesca y el dolor profundo. En pasajes como la “Oda a Palinuro” (dentro del capítulo 52), el lenguaje se vuelve lírico: Palinuro, Palinuro, ¿dónde estás? […] Te busco entre los muertos y no estás.

Desde el punto de vista de la pintura, una obra de una intensidad indescriptible es Atala au tombeau (en español, “El entierro de Atala” o “El funeral de Atala”) del pintor francés Anne-Louis Girodet de Roussy, llamado Girodet-Trioson (1767-1824) que, en un duelo romántico, plasma la tragedia de Atala (1801), que es una novela escrita por el diplomático, político y escritor francés François-René, vizconde de Chateaubriand (1768 – 1848). Pero también, en una forma definitiva a mí me gusta más como elegía la pintura Premier Deuil (en español “El primer duelo”) elaborada en 1888 por William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) que, en su contenido y simbolismo, encarna el espíritu de la elegía en una forma tan sorprendente como conmovedora. Es en lamento ante la muerte, transformado en belleza eterna a través del pincel, los colores, la tela y el genio. Representa el momento en que Adán y Eva lloran el cuerpo de Abel, asesinado por Caín. Es el primer duelo de la humanidad, según el Génesis. La muerte de Abel simboliza la pérdida de la inocencia y el dolor universal ante el fin. Bouguereau pinta a Adán y Eva con un dolor silencioso y monumental. La luz pálida que ilumina el cuerpo de Abel evoca la fragilidad de la vida que yace como un héroe caído, mientras Eva, con su gesto desgarrado, encarna el lamento materno universal. La figura de Adán es central no solo como padre doliente, sino como símbolo de la humanidad confrontada con la muerte por primera vez.

Pero siendo un melómano irreverente, vicioso de escuchar música a cada momento, percibo como elegías sobresalientes a las Kindertotenlieder (Canciones para niños muertos, con textos de Rückert), compuestas en 1904 por Gustav Mahler (1860-1911), quien fue un compositor y director de orquesta austriaco. Tampoco puedo dejar de mencionar al celebérrimo Adagio for Strings (Adagio para cuerdas) Samuel Osmond Barber (1910-1981), obra orquestal que evoca duelo universal y que es muy utilizada en funerales en los Estados Unidos. Otra obra de una serenidad particularmente dolorosa es Élégie para violonchelo y piano, Op. 24 compuesta en 1880, por Gabriel Urbain Fauré (1845-1924) quien fue un compositor, organista, pianista y profesor francés. Esta es una de las piezas más conmovedoras del repertorio para violonchelo, combinando melancolía refinada, estructura clásica y emocionalidad romántica. Compuesta originalmente como movimiento lento de una sonata para cello (nunca completada), se independizó como obra concertante y sigue siendo un pilar de la música de cámara francesa.

Pero Nänie (Op. 82), es una composición musical de Johannes Brahms (1833-1897) basada en el poema del mismo nombre de Johann Christoph Friedrich Schiller (1759-1805) quien fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. La obra musical, escrita para coro y orquesta, es una elegía que reflexiona sobre la inevitabilidad del fallecimiento y la belleza efímera de la vida. Tiene como tema central la muerte y la hermosura perdida. Schiller parte de un lamento por la fugacidad de lo bello, tomando ejemplos de la mitología griega (como la muerte de Adonis o el llanto de las diosas por él) y en algo verdaderamente genial, Brahms, al musicalizarlo, enfatiza la tristeza, pero también una especie de consuelo estético planteando que, aunque la belleza muera, el arte la preserva. La obra no es solo un lamento individual, sino una reflexión sobre cómo incluso los dioses y los mitos enfrentan la pérdida. La línea: ¡Auch das Schöne muss sterben! (¡También lo bello debe morir!) resume esta idea con melancolía resignada.

Esta música es realmente solemne y serena. Evita un tono excesivamente dramático y, sin embargo, utiliza armonías ricas y un tratamiento coral que da solemnidad sin desesperación. La estructura musical refleja un equilibrio entre el dolor y la aceptación.

Nänie es una de las obras más conmovedoras de Brahms porque une poesía y música en una meditación sobre la mortalidad. No es un canto de desesperación, sino una aceptación serena de que la belleza, aunque perecedera, sigue siendo digna de ser cantada.

Pero lo más maravilloso de esta obra es que será ejecutada este viernes 4 de abril en San Pedro, Museo de arte a las 7 de la noche por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP). Por supuesto, es innegable que será una noche realmente memorable en la historia musical de nuestra ciudad pues lamentablemente, esta obra no es frecuentemente ejecutada.

Las elegías son muy especiales porque ritualizan el dolor y nos recuerdan que, aunque la vida sea fugaz, el arte la puede eternizar. Como escribió Octavio Paz: La poesía es el recuerdo de lo que aún no nace y el adiós a lo que ya murió.

Comentarios: [email protected]