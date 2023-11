Nancy de la Sierra se baja de la puja por la gubernatura en la oposición y apoya a Eduardo Rivera

Luego de que el presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, se perfila para ser precandidato único del Frente Amplio por México, para la gubernatura de Puebla, al haber obtenido el respaldo de los partidos políticos que lo conforman, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo desistió de buscar el cargo y le expresó su respaldo al panista.

Puedes ver: Nancy de la Sierra se confronta con los liderazgos veteranos de las mujeres del PRI

La exlegisladora por Morena afirmó que la coalición opositora debe enviar al candidato mejor posicionado, al tiempo de reconocer que Rivera Pérez es un “buen perfil” que puede ser muy competitivo para ser el próximo gobernador de Puebla.

“Yo buscaba ser la candidata a la gubernatura de Puebla en caso de que el género favoreciera mi aspiración. El frente y los partidos políticos junto con la sociedad civil decidieron que en Puebla vaya Eduardo Rivera”, manifestó.

Asimismo, afirmó que el pasado 20 de noviembre presentó su intención de buscar la reelección en el Senado de la República, por lo que en caso de que el género le favorezca se inscribirá en el proceso para obtener la candidatura por el frente.

“Yo tengo la aspiración de buscar la reelección en el senado, presenté mi carta intención. También dependerá del género. Son muy importantes las negociaciones con el frente. Esta no es solo una negociación de los partidos, el frente se logra gracias a organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

Afirmó que está en el “equipo ganador”, por lo que apoyará a los candidatos que defina la coalición desde la trinchera en la que se encuentre.

Tal vez te interese: No me tengan miedo, pide Nancy de la Sierra ante reclamos de priistas por su regreso

Durante su discurso en un acto público del alcalde poblano afirmó que se debe reconocer que el gobierno municipal hace lo que le corresponde.

Agregó que la remodelación de la Avenida Juárez, que realiza el ayuntamiento capitalino con base en la nueva Ley de Movilidad, evitarán muertes por accidentes viales.

Luego de que liderazgos del PRI manifestaron su inconformidad por el regreso de Nancy de la Sierra Arámburo, el pasado 5 de octubre la senadora les pidió en un acto de bienvenida en Puebla no tenerle miedo.

“El PRI es un partido vivo, no me tengan miedo, vengo a sumar, no a restar”, garantizó en el discurso del evento celebrado en las instalaciones del Comité Directivo Municipal (CDM) de la capital del estado, sostuvo en aquella ocasión.

De la Sierra contó con el acompañamiento del presidente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, el líder de la bancada tricolor del Congreso local, Jorge Estefan Chidiac, así como el delegado del partido en el municipio de Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez.

También en octubre, La Jornada de Oriente publicó la versión en el sentido de que el regreso al PRI de la senadora Nancy de la Sierra Arámburo ha significado “un balde de agua fría” para los escasos liderazgos femeninos que quedan en el partido tricolor, pues a muchos ha disgustado, pero sobre todo agraviado, que una mujer que se fue seis años renegando de dicha fuerza política, regresé y se le de un trato de privilegio. Son las expresiones que –entre este miércoles y jueves– se dejaron sentir en las redes sociales, sobre todo en los grupos de conversación de militantes priistas.