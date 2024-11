Nahualac, sitio arqueológico ubicado en el Iztaccíhuatl vinculado al culto al agua

En la ladera oeste del volcán Iztaccíhuatl se ubica el sitio arqueológico Nahualac, un lugar vinculado al culto al agua en tiempos prehispánicos, en el cual de 2016 a 2023 se desarrolló un proyecto arqueológico a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En este 2024, informó la investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), Iris del Rocío Hernández Bautista, dicho proyecto tuvo una ampliación denominada Los templos del agua en el México antiguo: contextos arqueológicos y ritualidad acuática, enfocado en el análisis de otros cuerpos de agua con evidencia de actividad ritual, para generar una publicación comparativa del territorio nacional.

Recientemente, para llamar a la población al cuidado y preservación del sitio, fue colocada una cédula introductoria que fue ubicada en una de las dos áreas de Nahualac: la principal que consta de un estanque estacional, ubicado a tres mil 890 metros sobre el nivel del mar que contiene un tetzacualco (adoratorio), el cual, al estar anegado la mayor parte del año, no ha sido excavado, por lo que se desconoce su temporalidad y filiación étnica.

No obstante, como explicó la arqueóloga Iris del Rocío Hernández “los datos arqueológicos indican que pudo estar relacionado con los grupos chalcas: Tlalmanalco, Amecameca, Xico y Chalco”.

Abundó que la segunda área del sitio Nahualac descansa al sureste del estanque, en un valle de manantiales, donde se han encontrado ofrendas y otros materiales, cuya mayoría pertenece al periodo Posclásico Temprano (entre los 750 y los 1200 de esta era en común).

Hernández Bautista explicó que la señalética contiene un mapa, una ilustración que representa una escena hipotética del culto en el sitio, así como la interpretación arqueológica, resultado de varios años de investigación.

Aunado al objetivo de promover el cuidado del tetzacualco y sus alrededores, la investigadora aseveró que se busca informar al público sobre la importancia ecológica de este humedal, y crear conciencia en torno al patrimonio cultural.

Destacó que, debido al saqueo del valle de manantiales, más de 90 por ciento del material arqueológico, recuperado de las excavaciones, está dañado o roto, por lo que se trabaja para unir los fragmentos y determinar el tipo de pasta cerámica que compone cada objeto, para después realizar un estudio comparativo con material cerámico de la región.

La arqueóloga indicó que, aunque este templo no es un sitio arqueológico abierto al público de manera oficial, recibe la visita de muchas personas, lo que pone en riesgo la integridad de los vestigios, por lo que esperan que la cédula introductoria contribuya a que quienes llegan al lugar respeten las normativas establecidas para su preservación, como evitar fogatas y campamentos en la zona; no subirse al templo o a los montículos de rocas que lo rodean, ni mover las piedras de la estructura; no raspar los troncos de los árboles; no dejar basura, no excavar, no contaminar el agua, no ingresar al sitio en vehículo y no realizar grafitis en las rocas.

Al tratarse de un lugar agreste y de difícil acceso, detalló, no es posible custodiar el sitio arqueológico de manera permanente; sin embargo, especialistas del INAH lo monitorean periódicamente.

Con relación al simbolismo en torno al templo, Hernández Bautista subrayó que se piensa que “fue un sitio de culto acuático relacionado con personas especialistas en rituales, denominados nahuales, en Chalco. Tal vez fue una representación, a escala reducida, de un tiempo-espacio mítico, el inicio o la creación de la Tierra o del mundo”, otra propuesta, es que sea una maqueta ritual del lago de Chalco y la isla de Xico.

Nahualac, concluyó, debe interpretarse a través de su paisaje, porque es un sitio con una carga simbólica amplia por la presencia de ofrendas, asociadas a las deidades telúricas y acuáticas, como Tláloc, dios de la lluvia, o Toci, Chicomecóatl, Chalchiuhtlicue y Tlazoltéotl, diosas femeninas de la fertilidad, el maíz, el agua y la tierra.