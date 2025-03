Nacionalización y expropiación petrolera

El auge petrolero observado en México durante la primera guerra mundial, continuó al concluir el conflicto y, en 1921, llegó al punto más alto jamás alcanzado de exportaron de petróleo mexicano. Ese año se vendieron al exterior 193 millones 398 mil barriles, que representaban el 25 por ciento de la producción mundial de petróleo. Las ganancias de las empresas extranjeras, que desde el porfiriato explotaban el petróleo, eran enormes, con escasos beneficios para el país y los trabajadores.

Frente a la irracional explotación del hidrocarburo y los problemas crecientes que traía consigo la presencia de esas compañías en el territorio nacional, pero, sobre todo, por la definición cardenista del proyecto nacional–revolucionario, que significaba convertir al Estado en el conductor del desarrollo capitalista, el gobierno de Lázaro Cárdenas acudió al recurso de la nacionalización del petróleo y la expropiación de las instalaciones de las empresas extranjeras que explotaban el hidrocarburo.

El proceso que culminó con la expropiación y nacionalización se inició en mayo de 1937, cuando los trabajadores petroleros estallan la huelga contra las empresas extranjeras en demanda de aumento salarial y mejoría de las prestaciones. La huelga se levantó por intervención directa del presidente Lázaro Cárdenas, quien obtuvo de las empresas el compromiso de elevar el salario y mejorar las prestaciones a los trabajadores.

Sin embargo, en las pláticas de advenimiento las empresas olvidaron sus promesas y fue imposible la solución al conflicto y se recurrió al arbitraje gubernamental. El presidente designó una comisión para hacer el estudio de las peticiones obreras para conocer si las empresas estaban o no en condiciones de atender las demandas del Sindicato. El resultado del estudio fue favorable a los trabajadores, señalando que las empresas pueden cubrir el aumento de 26 millones trescientos mil pesos que importaban las demandas obreras. Las empresas, por supuesto, no aceptaron el resultado y acudieron al amparo, que les fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, además, las sentenció a cubrir el importe señalado en el estudio. Sin alternativa legal, las empresas se declararon en rebeldía, no estaban dispuestas a acatar leyes mexicanas. Así, el desacato al fallo de la Suprema Corte, convirtió un conflicto sindical en una disputa acerca de la soberanía de la nación sobre su territorio.

Por su parte, el presidente Cárdenas, con su visión de estadista sabía de la importancia del petróleo y, además, veía con mayor amplitud el problema y lo sabía vinculado a otras cuestiones también de vital importancia para el desarrollo nacional. De esta manera, el 9 de marzo de 1938 escribía en sus memorias: “México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política; como también han causado daños las empresas que mantienen en su poder grandes latifundios a lo largo de nuestra frontera y en el corazón del territorio nacional, y que han ocasionado indebidos reclamos de los gobiernos de sus países de origen” (Cárdenas, Memorias, 1972, t. I, 387).

Ese mismo día, Cárdenas tomó la decisión de expropiar los bienes de las compañías petroleras, comunicándole la decisión sólo al general Francisco Múgica, entonces secretario de Comunicaciones, y diputado al Constituyente de 1917, formando parte de su ala más radical de la Revolución. Por supuesto, Múgica ofreció su apoyo total, e incondicional, a la medida que había decidido tomar el Presidente, en el caso de que las empresas mantuvieran su posición intransigente de rechazo a las leyes mexicanas. Todavía poco antes de la expropiación, y con el fin de presionar una solución favorable a sus intereses, las compañías petroleras empezaron a disminuir la venta de combustibles en todo el país y, redujeron sus operaciones comerciales a su mínima expresión.

Ante esa actitud de rebeldía, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas, anunció, inicialmente a su Gabinete, que aplicaría la ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras, decisión que de inmediato recibió el apoyo de amplios sectores de población.

El petróleo se convirtió, junto con los ferrocarriles y la electricidad, en el soporte del nacionalismo–revolucionario, que durante un largo periodo contó con el apoyo popular. Para el nacionalismo–revolucionario, el petróleo era un factor fundamental para alcanzar un mayor dinamismo en el crecimiento de la economía, o como frecuentemente se dijo se le consideraba como “la palanca de nuestro desarrollo”.

En casos similares, el pueblo mexicano ha fortalecido su unidad y enfrentado con “cabeza fría” las asechanzas del exterior: como lo hace ahora.