Nace en Puebla la primera Red Nacional de “Mujeres Tejedoras de la Patria”

Con un llamado a consolidar el empoderamiento femenino y la igualdad, Puebla se convirtió en el primer estado del país en formalizar la Red de “Tejedoras de la Patria”.

El evento, que congregó a más de mil 500 asistentes, contó con la participación de la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlalli Hernández Mora, quien reconoció al gobernador Alejandro Armenta como un “gran aliado” de este sector.

La Red “Tejedoras de la Patria” tiene como principal objetivo reconocer y fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y comunitaria, además de servir como una estructura de apoyo y luz para aquellas que enfrentan la violencia.

“Donde estamos las mujeres transformamos, tejemos y nos cuidamos,” afirmó Citlalli Hernández.

Destacó que esta iniciativa busca construir una sociedad de iguales, donde “nadie sea más y tampoco sea menos”.

La funcionaria federal también reconoció el impulso a los Centros LIBRE en la entidad, espacios dedicados a empoderar y difundir los derechos de las poblanas.

En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta Mier alineó su mensaje con el impulso nacional, declarando que su gobierno está “convencido que es tiempo de mujeres.”

“Hoy, con la primera mujer presidenta de la República, las mujeres han llegado, y hemos llegado con la presidenta a esta etapa de la historia de México“, enfatizó.

El mandatario poblano destacó el papel de las mujeres en la gestión financiera del desarrollo estatal, señalando que ellas “han tomado el mando administrativo” en el estado.

Armenta argumentó que esta decisión radica en la eficiencia y honestidad que ha demostrado el sector.

“Cuando una política de estado mueve los cimientos y atiende la raíz, se consolida el empoderamiento. Las mujeres pueden ser lo que quieran, desde el ámbito privado y público, con la llegada de la presidenta pueden ser científicas, empresarias, profesionistas, gobernadoras, presidentas de México, pueden ser lo que quieran ser”, resaltó.

Tejido de igualdad, justicia y esperanza

Por su parte, la secretaria de las Mujeres del estado de Puebla, Yadira Lira Navarro, señaló que cada integrante de la red es un “hilo que, al entrelazarse con los demás, forma un tejido fuerte que sostiene familias, comunidades y el estado entero.”

Lira Navarro puntualizó que la red será un punto de partida para tejer “igualdad, justicia y esperanza“, haciendo visible que “cuando las mujeres se unen no solo cambian su vida, sino cambian el destino de todo un pueblo.”

El evento también destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en las asambleas “Voces por la Igualdad”, realizadas en 31 municipios de Puebla, con el objetivo de recabar propuestas para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

