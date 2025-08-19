Martes, agosto 19, 2025
Vecinos denuncian invasión de áreas verdes en La Margarita por supuestos comuneros de San Baltazar Campeche

Vecinos de La Margarita exigen a las autoridades capitalinas frenar la ocupación y restaurar las áreas verdes invadidas por supuestos comuneros.
Vecinos de La Margarita exigen a las autoridades capitalinas frenar la ocupación y restaurar las áreas verdes invadidas por supuestos comuneros. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita denunciaron la invasión de cerca de 25 mil metros cuadrados de áreas verdes por parte de supuestos comuneros de San Baltazar Campeche, quienes edifican construcciones irregulares en terrenos destinados a espacios deportivos y recreativos.

Los afectados señalaron a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y a la Contraloría Municipal por omisión y falta de respuesta a las denuncias presentadas desde mayo pasado, pese a que la problemática fue planteada formalmente ante ambas instancias.

En conferencia de prensa, los colonos detallaron que desde abril particulares comenzaron a levantar inmuebles de dos niveles en un predio de aproximadamente 25 mil 740 metros cuadrados correspondiente a la Manzana 36 de la Unidad Habitacional La Margarita.

El terreno, localizado sobre la avenida Las Torres y la 24 Sur, entre Nezahualcóyotl y Río Alseseca, colinda con la iglesia del lugar y, según los vecinos, históricamente se ha destinado a áreas verdes y deportivas.

Durante sus recorridos de supervisión, los encargados de la obra alegaron ser comuneros de San Baltazar Campeche y justificaron la edificación mostrando un presunto mapa legal, que, de acuerdo con los colonos, carece de validez.

Los inconformes exhibieron documentación del Registro Público de la Propiedad que señala que el terreno pertenece a una extensión mayor, de un millón de metros cuadrados comprados hace décadas para la construcción de la Unidad Habitacional.

De acuerdo con Juan José Valerdi, vecino de la zona, los más de 25 mil metros cuadrados ocupados incluyen canchas de futbol y una pista deportiva que han sido sustituidas por las nuevas construcciones. “Era nuestra área deportiva, ahí teníamos canchas de futbol, teníamos una pista”, remarcó Valerdi, al tiempo que mostraba los planos del área referida.

Por su parte, Inés Mujíca, colona de La Margarita, relató que, tras una denuncia inicial, el gobierno capitalino clausuró la obra, pero los trabajos continuaron sin acatar la restricción. En mayo, insistieron ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y la Contraloría Municipal, pero hasta la fecha no han recibido respuesta concreta sobre la situación legal de la obra ni sobre las acciones que emprenderán las autoridades.

Mujíca agregó que, tras meses de insistencia, Germán Velázquez Herrera, jefe del Departamento de Quejas y Denuncias de la Contraloría, les informó recientemente que no podía proporcionar más información debido a la carga de expedientes pendientes, lo que ha incrementado la frustración de la comunidad.

Los vecinos exigen a las autoridades municipales que atiendan de inmediato la denuncia, frenen el avance de la construcción irregular y restituyan el uso de las áreas verdes y deportivas, para proteger el patrimonio común de La Margarita.

