El MUTEC exhibe la obra de Isabel Tello en la exposición Late la tierra

Del 9 de diciembre de 2022 y hasta el 5 de marzo de 2023, el Museo Taller Erasto Cortés (MUTEC) exhibirá una colección de grabados de la artista poblana Isabel Tello, titulada Late la tierra. Dicha exposición se compone de 37 piezas de arte gráfico, realizadas con la técnica de grabado sobre linóleo.

El horario es de martes a jueves de 10:00 a 17:00 horas, y de viernes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. La entrada al museo tiene un costo de 40 pesos al público en general y 20 a menores de 12 años, estudiantes, maestros e INAPAM con credencial, personas con discapacidad. Los días martes la entrada es libre.

Se trata de la primera vez que la artista realiza una exposición en solitario. Al respecto comentó:

En 2021, Isabel Tello fue acreedora del Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez por su labor como artista gráfica. En su momento expresó su agradecimiento por tal reconocimiento, pues ha podido encontrar una manera de sanar cuestiones personales a través de su arte y ha logrado compartir dicho mensaje con otras personas.

Al momento de inaugurar la exposición, dio un mensaje donde retomó el poder sanador de crear arte, pues días antes había realizado una denuncia pública en contra de Gens Ser Ahau por abuso físico y emocional. Al respecto comentó:

“La verdad es que a través de estas obras yo he podido sanar. Fueron el camino para recuperarme después de la violencia y el abuso. La medicina que me doy a mí misma y que comparto con otras personas. Sobre la denuncia aún me siento aturdida, pero afortunadamente llegó a muchas personas que me han escrito, que me han dado su apoyo e incluso compartido sus experiencias desde su vulnerabilidad. Por supuesto, sé que es algo muy difícil de hacer y por eso agradezco muchísimo que mi arte me haya dado esa fuerza para decir esto me pasó a mí y sé que a ti también”