Músicos y escenarios de Puebla destellan en los próximos premios Diosa de Plata

Músicos y escenarios de Puebla pelearán por una Diosa de Plata, premios que se entregan anualmente por la prensa, la crítica y los expertos de la cinematografía del país que reconocen a los proyectos cinematográficos destacados. Esta vez, en su edición 2024, aparecen nominados el rockero Alex Lora y la cantautora emergente Valentina López, así como las producciones Trigal, Héroes y El último vagón, cuyos rodajes ocuparon escenarios de este estado.

Programado para el próximo 19 de marzo en el Teatro 2 del Centro Cultural de la Ciudad de México, en el acto organizado por los Periodistas Cinematográficos de México (Pecime) aparecen nominados el rockero de la larga trayectoria Alex Lora –en dúo con Aleks Syntek- por la canción Somos héroes que se incluye en el filme Héroes, y Valentina López Martínez con el tema Mi propia sangre, canción que acompaña la película Trigal.

A su vez, aparecen Héroes de Ricardo Arnaiz, producción que si bien no gira sobre un tema de Puebla sí fue rodada en esta entidad; Trigal, ópera prima de Anabel Caso que también fue rodada en una hacienda poblana; y El último vagón, una película original de la plataforma Netflix y Woo Films que da cuenta de la amistad, la educación y los maestros alrededor de los ferrocarriles, siendo el municipio de Oriental uno de los escenarios donde se grabó gran parte de la película, gracias a que se conservan su extensa línea ferroviaria y su estación.

Para Arturo Tay, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) en Puebla, estas distinciones son importantes porque, al lado del Ariel -que es como el Oscar mexicano, pues se entrega desde la academia cinematográfica-, estas Diosas de Plata reconocen la calidad de la producción cinematográfica mexicana.

Con casi medio siglo de realización y la pausa que obligó la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, destacó que las Diosas de Plata regresan con fuerza y con amplia presencia de Puebla. “Es importante que como poblanos conozcamos el cine que se está haciendo acá, de los poblanos que triunfan en los diferentes sectores, como es la categoría de mejor canción, siendo que Alex Lora y Valentina tiene unas raíces profundas también en el cine”, señala el también realizador.

Durante una entrevista, menciona que en el futuro la apuesta es traer los premios Diosas de Plata a Puebla, lo mismo que la realización de películas, pues existe una larga tradición de Puebla como escenario y como centro de origen de importantes cineastas, productores, actores, técnicos y crew del cine mexicano.

Como ejemplo, nombró a Carlos Trujano que en 2018 fue merecedor de una Diosa de plata por su cortometraje Getsemaní: Ego Sum Lux Mundi; o su caso como productor del cortometraje de ficción Aquí no pasa de nada dirigido por Rafael Lara; o el premio especial dado a 5 de Mayo, la batalla, también dirigido por Lara.

“Son unos premios interesantes, Puebla siempre ha estado ahí. Me interesa que se vean, que se conozcan, que se celebren las nominaciones, que el cine se está viendo, se está aplaudiendo, sobre todo en esta industria que no premia una academia como tal, sino una sección de periodistas y críticos de trayectoria”, apunta.

En ese sentido, Arturo Tay considera que Puebla ha tenido muchas filmaciones interesantes, siendo quizá la más icónica Arráncame la vida, de Roberto Sneider, basada en una novela de la poblana Ángeles Mastretta y rodada en locaciones del barrio de El Alto, aquí en la ciudad de Puebla, así como de San Pedro Cholula, Santa María Tonanzintla, Xochitlán de Vicente Suárez, San Martín Texmelucan y Nauzontla.

Otras son Frida de la directora Julie Taymor, que permitió tener en Puebla a “Coyoacán y París en las mismas calles”; On the road, de Walter Salles, que se filmó en pleno Centro Histórico; y La ley de Herodes, filme de Luis Estrada que se rodó en el árido Zapotitlán de Méndez.

“Tener en ese ojo sobre la ciudad es interesante, pues Puebla tiene historias que contar. Durante la epidemia se paró, aunque se filmó mucho, no producciones grandes sino comerciales (…) Pandemia nos resetea”, dice Tay y señala que Canacine, a partir de ahí, impulsó festivales en municipios y se pudieron traer unas 37 producciones a la capital y municipios cercanos como Atlixco.

La tarea, considera, es seguir dando impulso a la producción cinematográfica, a las escuelas de cine y sus nuevas generaciones de creadores, y a quienes ya dedican su talento a esta industria. Algo en particular, apunta, es llamar a los empresarios a que se sumen pues este es un sector que genera una derrama económica amplia.

A Canacine, dice Tay, le toca aglutinar y unir no sólo a sus miembros sino a quienes son parte de la industria. Como ejemplo, es el clúster de la industria creativa que se impulsa entre cámaras, secretarias y empresarios, para hacer crecer el renglón.

Concluye que este 2024, el trabajo está en crear un catálogo de lo que hay en Puebla.

“Necesitamos estar en el mapa para que lo que está no se vaya y no se pierda, y para hacer fuerza, que los esfuerzos no se desperdicien. También traer producciones, que se pueda tener la iniciativa cinematográfica lista para ofrecer a Puebla como un lugar donde filmar”.