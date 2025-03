Museos Puebla reabre el Mutec y promete devolverle su papel en la gráfica del país

Como en el inicio, Erasto Cortés Juárez (Tepeaca, 1900- Ciudad de México, 1972) y Francisco Toledo (Ciudad de México, 1940- Oaxaca, 2019) están presentes en el Museo Taller Erasto Cortés (Mutec). Desde este fin de semana, tras la reapertura del recinto a dos meses de la actual administración, la obra gráfica del poblano y del oaxaqueño vuelve a poblar este espacio con la promesa de devolverle su papel en la gráfica del país.

Con la apertura de las muestras permanentes de estos dos creadores, el primero miembro destacado del Núcleo de Grabadores Poblanos y el otro un reconocido artista y promotor de las artes gráficas y visuales de Oaxaca y de Puebla cuando donó alrededor de mil piezas para fundar el Mutec, fue reabierto este recinto cuya naturaleza había sido lastimada, como lastimado estaba su edificio.

Desde esta semana, como señaló la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, María José Farfán Ortega, abrieron no sólo las exposiciones permanentes de Cortés y Toledo, sino las muestras de dos grabadores emergentes: Yeyo Gutiérrez –ganador de bienales y certámenes a nivel nacional- y Sofía Luna –poblana formada en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM-, con las que se busca “dar apertura a jóvenes talentos locales”.

De paso, como enfatizó en su discurso y en una entrevista posterior al acto inaugural, volverán a abrir los talleres de gráfica, los mismos que completan la naturaleza del Mutec cuando fue abierto hace ya 25 años, como un taller de gráfica inspirado en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, espacio también fundado por Francisco Toledo.

Dichos talleres, explicó la funcionaria estatal, funcionarán de martes a sábado para grabadores en formación y/o profesionales que serán guiados por otro artista, dando a cambio un “pago en especie”, es decir, entregando tintas, papeles, gubias y demás; y los fines de semana, cuando se ofrezcan de manera lúdica y gratuita para los visitantes del Mutec que paguen su cuota de entrada general de 48 pesos.

“Es un lugar que siempre se pensó en tener un proyecto aquí, como en cada museo. Hoy apreciarán lo que se realizó para poder reaperturar (sic), no podíamos tener exposiciones sino estaba el inmueble en condiciones. Eso no quiere decir que ya con esta etapa concluimos; no, es el inicio de varios procesos que poco a poco vamos a estar haciendo como mantenimientos oportunos, por el tema del recurso”, dijo María José Farfán al ser cuestionada sobre las condiciones de reapertura del Mutec.