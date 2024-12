Museos Puebla impulsará programa de restauración y registro del acervo patrimonial

María José Farfán Ortega, la recién nombrada directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla informó que se pondrá en marcha “un programa sin precedentes de atención a los acervos museísticos en términos de investigación, restauración, registro y control administrativo”.

Dicho proyecto, expuso al inaugurar la exposición Misterio de María en Puebla: arte, fiesta y tradición que se muestra desde este domingo 15 de diciembre en San Pedro Museo de Arte, resultó precisamente tras detectar que muchas de las obras del patrimonio estaban en espacios inapropiados, generando su deterioro, tanto en su materia como en sus soportes.

“Potencializaremos acciones concretas, metodológicas y planeadas con el fin de dar paso a un verdadero respeto por el arte y nuestra historia, que atiendan cada una de las miles de piezas que conforman el acervo patrimonial del estado con el objetivo primordial de vincular el arte y la cultura con la sociedad”.

La directora del OPD Museos Puebla dijo que, precisamente, esa vinculación arte y sociedad, es considerado el inicio de este proceso de cambio en el tratamiento de los acervos.

Luego, durante una entrevista, expuso que por el número de piezas que resguarda el Estado –un total de 356 mil 672 bienes, incluyendo apoyos museográficos, lúdicos y utilería, según el Programa de Servicios Profesionales e Impresión para la Catalogación Cualitativa de los Acervos legado por la anterior administración-, era la razón de la puesta en marcha de este proyecto.

“Será paulatino, primero tiene que haber restauradores calificados, expertos y con experiencia que los acredite para arrancar con el proyecto. La idea sí es ambiciosa, pero no imposible”, afirmó.

Acotó que Museos Puebla cuenta con la infraestructura, un taller de restauración ubicado en el Museo Internacional del Barroco, por lo que se está promoviendo el tema. “Necesitamos a los restauradores, es lamentable porque el lugar está, existe, está equipado, vamos a darle el uso que le corresponde para bajarlo a la sociedad”.

Enfatizó que no volverá a ocurrir el “expolio” de obras como sucedió en administraciones pasadas. En esta exposición, dijo que Óscar Alejo –anterior funcionario en la Secretaría de Cultura– se encargó de darle el “manejo especializado”, que hizo que incluso algunas obras ya no incluyeran en la muestra, “para no ponerlas en riesgo”. De paso, señaló que habrá un expediente sobre esta primera curaduría, sus traslados, las piezas que se eligieron de cada museo, con su ficha técnica.

Sobre la exposición Misterio de María en Puebla: arte, fiesta y tradición, Farfán Ortega destacó que era de celebrarse cómo tantas disciplinas se abocaron, en muy poco tiempo, en preparar esta muestra que reúne, por primera vez, un conjunto de obras de arte pertenecientes a ocho recintos estatales, como el Museo José Luis Bello y González, la Biblioteca Palafoxiana o el Museo de arte popular Santa Rosa.

“Mostrará las manifestaciones patrimoniales que se han convertido en referentes artísticos de la historia de Puebla con las diversas representaciones de la virgen que se resguardan en los museos contextualizan al visitante sobre la importancia cultural y espiritual de María en los procesos culturales de esta ciudad.

No sólo relatos museográficos enfocados a la virgen del pasado, sino la grandeza de la Puebla antigua y de la actual, de la urbana y rural, de la mestiza y la indígena. Por tanto, en el recorrido obras novohispanas conviven con piezas del arte popular, todas “desde hace años guardadas en numerosas bodegas de museos poblanos esperando ese despertar”.

Destacó la curaduría de Antonio Molero y Gustavo Mauleón, historiador del arte y musicólogos avocados desde hace décadas en el estudio del arte en Puebla. En ese sentido, Molero definió que la muestra Misterio de María en Puebla: arte, fiesta y tradición busca continuar esa devoción mariana extendiéndola a propios y extraños.

Sobre todo, continuó, es un llamado a valorar el patrimonio de Puebla, para apropiarse de él. “Que sienta esa devoción lo viva, pero también al propio patrimonio, de lo que tienes en la ciudad y en el estado”.

Detalló que la muestra corre en dos caminos: aquel que muestra ejemplos del arte novohispano, de autores reconocidos, lo mismo que obras de arte popular que “tienen el mismo calibre”, hechas en muchos casos por manos anónimas. La excusa, completó, es el libro Zodiaco Mariano, del jesuita Francisco Florencia, que en 2025 cumplirá 270 años de haberse publicado.

Para cerrar, Molero destacó que la exposición está dedicada a la historiadora del arte Montserrat Galí Boadella (1947-2023) y a la soprano Elisa Ávalos Martínez (1981-2024), ambas personajes clave del arte, la cultura y la investigación en Puebla.

