Museos Puebla, el único renglón cuestionado en la glosa de Enrique Glockner

Fueron casi dos horas dedicadas a la cultura en el Congreso de Puebla, la mayoría de ese tiempo enrolado en felicitaciones para el titular de la Secretaría de Cultura Nguyen Enrique Glockner Corte y solo un par de momentos para cuestionar algunas de las decisiones de dicha dependencia, en particular del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla.

Al rendir su comparecencia ante el Congreso local como titular del área, el sociólogo de formación presentó, solo con algunas adendas, el mismo informe que leyó el 27 de noviembre pasado en Casa Aguayo. Si acaso, la única nueva cifra que informó fue la final para indicar que en el último año, la SC había realizado un total de 16 mil 669 actividades culturales, más de la mitad de ellas organizadas en torno a las 618 bibliotecas públicas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, la segunda –en número- más importante del país.

Fue la diputada Susana Riestra Piña, representante del partido Acción Nacional, quien en dos momentos cuestionó –sin mucho aspaviento ni fuerza- el trabajo del secretario Enrique Glockner.

De inicio, señaló que en el documento entregado no se informaba de manera clara sobre el “panorama de los museos” en Puebla, ni en qué estado se entregaban sus inventarios, tanto los de nueva creación como los históricos, así como cuál había sido el presupuesto destinado al mantenimiento, la preservación y la difusión de los mismos, a la par de la “pérdida de las piezas” reportada en esta administración y “qué certeza” se entregaría a los poblanos, sobre si los acervos estaban “estables y seguros”.

Como respuesta, el titular de la SC dijo que se habían implementado “una serie de acciones para identificar esa diferencia que se denunció”, ello en referencia al inventario realizado en junio de 2021 por la Secretaría de la Función Pública que arrojó un listado de 132 mil 780 piezas en total, de las cuales cinco mil 981 piezas eran faltantes, además de que se había dado el hallazgo de otras 32 mil 473 que no formaban parte del inventario.

Continuó que en este año, entre mayo y junio, el OPD Museos Puebla había iniciado un programa para hacer un catálogo cualitativo, no solo del patrimonio artístico sino documental, fotográfico y audiovisual que partió de 134 mil 9 obras en un inventario original. “Están por presentar los resultados finales, adicionando 222 mil elementos del patrimonio, la mayoría en función de la Fototeca –Juan C. Méndez- que no estaba clasificada. Hay un total de 356 mil 672 elementos”, expuso repitiendo la cifra ofrecida el 27 de noviembre pasado, cuando el actual director operativo de Museos Puebla, Leonardo Pacheco, dijo esa cifra total de bienes culturales.

En otro momento, Susana Riestra -figura del morenovallismo- cuestionó “el mecanismo de selección de artistas” que participan en los diferentes festivales y programas de la SC, para que no sean grupos o artistas “que se vinculen a intereses de funcionarios”. Sin decir nombres, la referencia fue para la extitular del OPD Museos Puebla Anel Nochebuena Escobar quien –incluso desempeñándose paralelamente como representante artística-, desde su cargo público privilegió la presencia de la bailarina Elisa Carrillo en Puebla. “Es de reconocer el talento de la maestra Elisa Carrillo, quien ha puesto el nombre de México muy en alto a nivel nacional e internacional, pero quisiera preguntarle ¿cómo se define la estrategia y cuál es el impacto para la sociedad de sus recurrentes participaciones en el estado?”.

Con una sonrisa apenas dibujada, el titular de Cultura Enrique Glockner no fue directo en su respuesta, pues habló de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) que ha ido construyendo su público; del Programa de Desarrollo Artístico y Cultural del Estado de Puebla (Pecda) y de que son los municipios los que proponen y el Estado debe apoyar esos proyectos, habló de la existencia de un directorio de artistas a los cuales miden en su trayectoria, pues no sólo se trata de darles apoyos económicos sino brindarles visibilización. “El mundo de los artistas poblanos es un mundo pequeño: todos nos conocemos; el tema es que este apoyo sea equitativo sin miras en ningún sentido para no favorecer a nadie en particular sino para generar condiciones para todos y todas”, expuso.

La cultura como el cuarto pilar del desarrollo

En su discurso, tanto en su informe como en sus respuestas a los cuestionamientos y planteamientos presentados por la presidenta de la Comisión de Cultura y representante de Morena Azucena Rosas Tapia así como por la propia legisladora panista Susana Riestra, el secretario de Cultura Enrique Glockner afirmó que la cultura debe ser concebida como “el cuarto pilar del desarrollo” de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, al lado de lo social, lo económico y lo ecológico.

Hay que entender, dijo acompañado por algunos de los directivos de áreas en la SC, a la cultura como el cuarto pilar, para que sea vista no desde la perspectiva del folclore o para amenizar actos gubernamentales, o como un simple entretenimiento, sino como un aspecto que contribuye a lo ambiental, lo social y económico, por lo que “estableciendo un dialogo se puede romper ese paradigma, que sea reconocida y se vea desde otra perspectiva, generar otras visiones y apropiación”.

En ese sentido, todavía cuestionado por Riestra Piña sobre cómo la SC ha medido los resultados de sus programas y proyectos con indicadores sugeridos por la propia ONU, Glockner Corte señaló que en la dependencia se han “entendido algunos elementos cualitativos” y la forma en que los programas han cambiado la vida de las personas. Como ejemplo, refirió que en el programa Alas y raíces, realizado en conjunto con el Gobierno de México, un menor lleva más de cinco años en el programa y ha expresado su inquietud de ser poeta.

“Se han hecho entrevistas y trabajo etnográfico sobre el crecimiento y cómo los niños modifican su visión del mundo con estas propuestas”, agregó el funcionario, y señaló que esto se refleja en la promoción de la lectura pues se han incrementado el número de mediadores de la lectura generando una serie de actividades paralelas y no solo de fomento a la lectura.

Pueblos indígenas, infancias, declaratorias y felicitaciones

Entre felicitaciones y opiniones como que “era una pena” que Enrique Glockner haya sido “poco tiempo” secretario de Cultura, dadas por los diputados Fedra Isabel Soriano y Miguel Márquez Ríos, representantes de los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, respectivamente, los miembros de la Comisión de Cultura de la actual legislatura cuestionaron poco al funcionario en su comparecencia de este martes 3 de diciembre.

Sus planteamientos, en cambio, fueron para conocer el trabajo de la SC en torno a pueblos indígenas, infancias, equipamientos culturales, el estatus de las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial, entre otros contados temas. Al tomar la palabra, el titular de la dependencia señaló que en dicha secretaria se ha visibilizado e intentado dar voz y espacios a los pueblos originarios, que los municipios vinieran con sus tradiciones a la capital, y descentralizar los servicios.

Habló además de programas como Sistema Milpa, que reconoció este sistema de producción agrícola mesoamericano cuyas emisiones reconocieron a comunidades indígenas del estado; la convocatoria Tesoros Humanos Vivos que reconoció a quienes conservan y representan valores culturales, que en 2023 y 2024 reconoció a 11 ancianos portadores de conocimientos y tradiciones oriundos de Acatzingo, Atlixco, Huaquechula, Ajalpan, Hueyapan, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, Tochimilco y Tepexi de Rodríguez, entregando más de un millón de pesos; o los Semilleros culturales del gobierno federal.

Glockner Corte expuso que en equipamientos culturales este año la SC incorporó el antiguo Hospital para dementes de San Roque, hoy centro cultural; la Guarida del diablo, en San Andrés Cholula convertida en biblioteca pública, y la ex planta hidroeléctrica La Carmela, hoy también espacio cultural al sur de la ciudad.

Sobre las declaratorias dijo que actualmente existen 20 en el estado, siendo la última la que reconoce los procesos de elaboración del chile en nogada, además de que se revisan otras dos para ser incorporadas, pues estas “se hacen en coordinación con el sentir del pueblo”, además de que hay algunas solicitudes donde no se han encontrado elementos identitarios sino sólo prácticas que no representan a la totalidad ni tienen arraigo en las comunidades.

Te puede interesar: En su reciente libro, Sánchez Galicia estudia actitudes políticas y el comportamiento electoral en México.