El Amparo muestra la consistencia y calidad de la arquitectura contemporánea de México

Con la advertencia de que si bien es una exposición “basta y sistemática y al mismo tiempo necesariamente incompleta”, el Museo Amparo recibe en sus salas temporales el Atlas de la arquitectura contemporánea en México, una exposición que muestra que en los últimos 15 años “no se había construido tanto y con una calidad tan consistente” en la historia de la arquitectura del país.

Programada en su apertura para este sábado 20 de septiembre, la exhibición contempla alrededor de 200 obras, entre bocetos, planos, videos, documentos, maquetas y fotografías de los despachos y arquitectos más activos en el territorio, en su mayoría jóvenes, que despliegan nuevas características formales y tipológicas de la disciplina.

“Hay muchos momentos carismáticos en la historia de la arquitectura de México, pero al ver el presente es muy notable decir que se está construyendo buena arquitectura en todo el país”, señala el curador Pablo Landa respecto a la muestra realizada como Producción nacional con apoyo del Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR, mejor conocido como Efiartes, así como con el respaldo de Ternium.

Refirió que el fondo de la exposición es una base de datos con cerca de 500 proyectos que deja ver quiénes son los arquitectos y despachos que están consolidando a la disciplina, así como otros aspectos en común, como su afinidad estilística, su uso del color y del paisaje, entre otros.

Otros conceptos que consolidan la premisa del proyecto expositivo, continuó el curador de formación antropólogo especialista en arquitectura, es que la arquitectura mexicana contemporánea tiene nuevas tipologías, entre ellas, los centros comunitarios, que son un tipo de edificio reciente que hablan de un contexto político y social; la vivienda en renta por plataforma digital, que tiene ciertos elementos en común que son atractivos; o las infraestructuras culturales regionales que reflejan realidades locales y encauzan el desarrollo de la cultura también local.

“Todas estas tipologías hablan de las dimensiones de la arquitectura como algo que responde a las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas en el país”, sostuvo Pablo Landa acompañado por el director del Museo Amparo, Ramiro Martínez, y el representante de Ternium, Juan Carlos Rodrígues.

El coordinador de bibliotecas y archivos de la Facultad de Arquitectura y coordinador de gestión de la Rectoría de la UNAM destacó que en la exposición no presenta sólo un aspecto de la arquitectura, sino que indaga sobre lo que está ocurriendo en distintas escalas y contextos.

“Lo notable es que el lenguaje arquitectónico es muy similar en estos distintos contextos, lo que es revelador (…) Hay también mucha arquitectura con financiamiento público y en pocos países se construye tanto, con tanta calidad y con presupuesto público”, dijo.

Asimismo, Landa precisó que la exposición Atlas de la arquitectura contemporánea en México pone el énfasis en arquitectos jóvenes quienes tienen un lenguaje común y nuevas formas de hacer arquitectura, que en ciudades como Puebla están pensando en los centros históricos de otra manera, pues ya no buscan salir a los suburbios sino regresar y recuperar estructuras, es decir, hacer una nueva forma de regresar a las ciudades.

En suma, la muestra deja ver la vitalidad de la disciplina en México pues hacia 1950 había solo seis carreras, y ahora son unas 600, siendo 118 las que tienen acreditación, colocándose como la licenciatura número 13 a nivel nacional. Incluso, deja ver cómo las mujeres han permeado en ella, pues actualmente 30 por ciento de la matrícula en las principales universidades, como la UNAM o la BUAP, es ocupada por mujeres, al mismo tiempo que en los despachos, pues hasta hace poco eran solamente hombres los que los dirigían, siendo que hoy hay muchos encabezados por mujeres.

Concebida en varios núcleos temáticos, como El estilo mexicano, Procesos de diseño, Nuevos programas y tipologías, Arquitectura efímera, Arquitectura territorial, Nuevas tipologías de vivienda, Centros comunitarios, Museos e infraestructura culturales regionales, Biblioteca, Nuevos espacios comerciales, Nuevos espacios comerciales, Atlas de arquitectura contemporánea en México, e Iniciativas culturales y de divulgación, la exposición cierra con una indagación sobre el futuro de la disciplina.

“Es una exploración sobre lo que va a pasar en los próximos 25 años. Así, si buena parte tiene esta visión retrospectiva, el capítulo final es ver hacia el futuro de la arquitectura”, sostuvo al señalar que se incluyen las voces de jóvenes que hablan sobre cómo entienden el presente de su profesión y cómo vislumbran la forma en que están construyendo el futuro.

La exposición Atlas de la arquitectura contemporánea en México abrirá este sábado 20 de septiembre a las 12 horas con una charla del curador Pablo Landa en el Museo Amparo, recinto ubicado en la 2 Sur 708, en el Centro Histórico de Puebla.