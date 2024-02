Murió Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en accidente aéreo

Santiago. El expresidente derechista Sebastián Piñera Echeñique, de 74 años, quien gobernó Chile en dos periodos (2010/14 y 2018/22), murió ayer en un accidente aéreo en el sur del país, cuando el helicóptero en que viajaba cayó en aguas del Lago Ranco, instantes después de despegar.

Según mensajes en redes sociales enviados por vecinos, el accidente ocurrió cuando la aeronave, un Robinson 44 a cuyo mando estaba el ex gobernante, alzó vuelo desde la casa particular de un amigo y socio de negocios.

Niños, les cuento (que) se nos murió Piñera. Venía en helicóptero, el día está horrible, está lloviendo, salió de la casa de José Cox, despegó y se fue a pique al lago. No pudo salir él, salieron tres personas , redactó una mujer en WhatsApp, mensaje que se divulgó de forma masiva.

Piñera obtuvo una licencia de piloto privado de helicóptero en noviembre de 2004, la cual había renovado a mediados de enero pasado con vigencia por un año, luego de un rentrenamiento tras años de no pilotar.

La Dirección General de Aeronáutica Civil entregó una declaración señalando que aproximadamente a las 15:30 horas (local) el helicóptero matrícula CC-PHP, en las inmediaciones del sector Ilihue, Lago Ranco, Región de Los Ríos, tras el despegue y luego de unos pocos minutos de vuelo, capotó en el lugar . Precisó que además de Piñera había otras tres personas a bordo las cuales lograron sobrevivir.

En 2011, en declaraciones a la revista Qué Pasa, quien fue su instructor de vuelo, Alfonso Wenzel, dijo que enseñarle a volar no fue tarea fácil. Quienes quieran aprender deben ser personas conservadoras, que arriesgan poco, que no van contra la corriente, como sucede cuando quieres ganar en el mundo de los negocios. Justo lo que Piñera no es, por ello tuvo que aprender y se tomó casi un año para hacerlo, bastante más que su compañero de aula .

Trayectoria

Piñera, multimillonario cuya fortuna sumó 2 mil 700 millones de dólares, fue un personaje controversial en su trayectoria como inversionista y especulador financiero, al igual que en su incursión en la política. Siempre mezcló ambas actividades, en no pocas ocasiones se le acusó de utilizar información privilegiada a la que accedía para decidir la compra de acciones que después se valorizaban, traspasando la línea del conflicto de interés y resultando sancionado. También se demostró que recurrió a paraísos fiscales para movilizar dineros hacia otros territorios.