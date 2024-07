El murciélago, un mamífero mal comprendido y víctima de mitos

En la conferencia Evolución y conservación de los murciélagos , la especialista destacó que estos ejemplares se han visto afectados en los años recientes por la pérdida de hábitats, disturbios humanos en sus sitios de hibernación, incremento de la urbanización y las epidemias.

Los hemos dejado sin alimentos, sin hogar, sin sitios de refugios , lamentó la científica, quien hizo un llamado a preservar estas poblaciones. Los murciélagos son fabulosos, y sin ellos, el humano no podría alimentarse de muchos frutos que tenemos a la mano .

No son ratones viejos

Agregó que son los únicos mamíferos voladores que además tienen la capacidad de ecolocalizar, desempeñan gran variedad de acciones a favor de la ecología en sus hábitats, son inteligentes y viven muchos años. No son ratones viejos, no están ciegos, no se enredan en el pelo de las doncellas, no son aves, no todos son vampiros .

Por más de 30 años, León Paniagua ha sido curadora de la colección de mamíferos del Museo de Zoología de la UNAM y ha dedicado décadas al estudio de la biogeografía de los roedores y murciélagos. Su nivel de influencia en la comunidad científica es tal, que en su honor se nombró una especie mexicana descubierta: el Corynorhinus leonpaniaguae.

La experta mencionó que aunque muchos humanos puedan sentir aversión por los murciélagos, en realidad compartimos características. Por ejemplo: tienen pelo, nacen de placenta, tienen glándulas mamarias, las crías nacen sin haber llegado a la madurez de muchas de sus características y los más jóvenes reciben el cuidado de la madre .

Con los registros fósiles, estudios moleculares y datos morfológicos, añadió, se ha concluido que son parientes más cercanos de los carnívoros, animales marinos y mamíferos rumiantes, que de roedores o lémures voladores.

Te puede interesar: Hallan en Indonesia la obra de arte más antigua del mundo.

Hasta ahora se han documentado mil 423 especies en el mundo, organizadas en 21 familias, de las cuales en México hay ocho, con 151 especies. Los únicos sitios donde no existen estas poblaciones son la Antártida y los polos, porque no sobreviven en zonas de hielo con escasez de alimentos.