Anuncia AMLO vacunación universal en los 100 municipios más alejados del estado de Puebla

A pesar de la tercera ola de contagios por Covid, “no vamos a tomar ninguna decisión de cierre en el país”, advirtió este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar que cinco estados, entre ellos Puebla, inició este día la aplicación de la vacuna universal a personas mayores de 18 años en 100 municipios con menor población de la entidad.

De gira por el estado de Veracruz, informó que esta logística se utilizará en estas entidades porque cuentan con al menos 800 municipios considerados los más alejados del país, donde se aplicará el bológico Cansino.

“En el caso de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. Se ha reforzado toda la estrategia de vacunación, decir también que contamos con vacunas suficientes”, comentó, tras destacar que en México hay dos plantas de envasado: una de AstraZeneca y la segunda de Cansino.

En su conferencia de prensa matutina, en el patio del Museo Naval en el puerto jarocho, el mandatario federal enfatizó que, en el caso de Puebla, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) son las dependencias encargadas de la vacunación universal en el estado, para terminar la inoculación en municipios y pequeñas comunidades dispersas.

Como ejemplo citó que Puebla es el segundo estado, después de Oaxaca, con más municipios en el país, con un total de 217.

El tabasqueño enfatizó que su gobierno va a garantizar las libertades, “no vamos a tomar una decisión de cierre, todos sabemos cuidarnos y el pueblo es mayor de edad”.

Dijo que en México no hubo toque de queda, tampoco medidas drásticas, ni en los peores momentos de contagios y muertes por Covid-19.

En la última semana, dio a conocer que se han vacunado hasta 1 millón de personas al día, por lo que garantizó la existencia de biológicos para toda la población.

Asimismo, amplió su explicación en torno a la situación de la tercera ola en el país. “Es un rebrote que está afectando más al joven, y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores”, afirmó.

En ese sentido hizo un llamado a la población adulta mayor a vacunarse, pues sostuvo que solo la vacuna podrá detener al virus.

“No hay otra alternativa, no hay otra opción, lo mejor es la vacuna y nos debe de quedar muy claro, porque aún estando vacunados nos podemos contagiar, pero resistimos, no nos agravamos”, recalcó.

Uno de los reporteros cuestionó cuál será la postura que asumirá el gobierno ante el rebrote de contagios en México. Al respecto, Andrés Manuel respondió enfáticamente: “No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos, he dicho que somos mayores de edad, de que tenemos que cuidarnos y garantizar la libertad, no exagerar con medidas autoritarias en nuestro país no hubo toque de queda”.

Al final, el presidente señaló que la libertad, economía y salud es fundamental, pero “lo más importante es salvar vidas, sin exagerar las medidas que muchas veces tampoco ayudan, porque demuestran un espíritu autoritario”.