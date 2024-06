El servicio de videovigilancia del estado, inutilizado; solamente lo usan 32 municipios

Por falta de tecnología, pero también por desidia, más de tres cuartas partes de los 217 municipios de Puebla no se han sumado al “Plan Centinela” del gobierno del estado, que consiste en una plataforma de videovigilancia, acusó el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna.

Hasta este martes, solo 32 municipios del estado se han sumado al programa, el cual fue puesto en marcha en octubre de 2023 –hace ocho meses–, los cuales suman, en su conjunto, mil 964 cámaras de seguridad.

Los municipios que cuentan con esa tecnología, la cual está conectada con el Centro de Comando C5, son Cuapiaxtla, Francisco Z. Mena, Hueyapan, Jopala, Lafragua, Libres, Pantepec, Tochtepec, Acajete, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Chietla, Puebla, Quecholac, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco, San Salvador El Verde, Santa Clara Ocoyucan, Huauchinango, Santa Rita Tlahuapan, Tecamachalco, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaola, Xicotepec y General Felipe Ángeles.

El titular de la SSP presentó este martes, en conferencia de prensa, los resultados del “Plan Centinela”, que cuenta con un total de 6 mil 298 cámaras desplegadas en el estado que representa, dijo, una “red de monitoreo inteligente” pues cuenta con tecnología para leer placas de vehículos, otras más pueden ser transportadas en las patrullas y otras son utilizadas por los agentes de seguridad pública colocadas en la parte superior de sus uniformes.

Sin embargo, al ser cuestionado del por qué 185 de los 217 municipios del estado no cuentan con esa tecnología, señaló que, en algunos casos ha sido por desidia de los presidentes municipales pues “dicen que sí pero no dicen cuándo”, reprochó.

En ese sentido, dijo que la intención de la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina es heredar al siguiente gobierno una plataforma en óptimas condiciones, por lo que insistirán con los alcaldes en que se sumen al programa, de lo contrario, advirtió que darán a conocer cuáles municipios no han atendido el tema.

“Diremos cuáles municipios faltan –por conectarse–, he tenido mucho acercamiento con policías municipales, unos dicen sí pero no dicen cuándo, no dicen cómo, es mucho actuar político”, comentó.