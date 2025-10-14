Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Siguen incomunicados Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec; la ayuda está llegando vía aérea: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia de prensa en el CIS de Angelópolis donde informó sobre la situación de los municipios incomunicados en la Sierra Norte. Foto: Es Imagen
El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia de prensa en el CIS de Angelópolis donde informó sobre la situación de los municipios incomunicados en la Sierra Norte. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Los municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec, ubicados en la Sierra Norte de Puebla, permanecen incomunicados debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante conferencia de prensa realizada en la Sala Juan N Méndez, del Centro de Investigación y Servicios (CIS) de Angelópolis.

- Anuncio -

El mandatario estatal estableció como objetivo primordial restablecer los accesos este mismo martes, pese a que las rupturas profundas en las carreteras de estas zonas montañosas representan un desafío significativo.

A pesar de los intensos trabajos de limpieza y rehabilitación que han reducido de 23 a solo tres los municipios aislados, Armenta Mier explicó que la magnitud de los deslaves obliga a “abrir parte del cerro para buscar un paso” que permita el tránsito seguro de camiones.

Para garantizar el apoyo a las comunidades afectadas, se han implementado puentes aéreos con seis aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y del estado, llevando miles de despensas a las localidades.

- Advertisement -

El gobernador precisó que los tres municipios incomunicados colindan con Hidalgo, lo que complica su acceso, mientras que otras zonas afectadas como Pantepec y Huauchinango, en el límite con Veracruz, son atendidas por distintas afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Pantepec.

Durante la conferencia de prensa estuvo presente Leticia Ramírez, enviada del gobierno federal para atender la reconstrucción en el estado.

Armenta Mier reportó que los operativos de auxilio y atención a los 23 municipios afectados iniciaron desde el viernes por la mañana, tras el comienzo de las precipitaciones el jueves por la tarde, y confirmó coordinación estrecha con el gobierno federal.

- Advertisement -

También mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum está “muy pendiente” de la situación en Puebla, garantizando la coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la ciudadanía a donar botas, herramientas (pala, pico y carretillas), agua embotellada, despensa en bolsa, preferentemente alimentos en lata, así como la disposición de al menos 30 camiones de volteo y retroexcavadoras para agilizar la limpieza de escombro.

Agradeció el apoyo recibido del gobierno de Guerrero, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Cruz Roja Internacional.

Temas

Más noticias

Puebla

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17
Nacional

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Continúan 77 comunidades incomunicadas y 19 puentes afectados por lluvias en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla enfrenta una compleja situación vial tras las intensas lluvias, que han provocado un total de 33 incidentes en la infraestructura...

930 hectáreas de cultivo y 40 cabezas de ganado, saldo preliminar de daños en el campo

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que las intensas lluvias han causado afectaciones preliminares en 930 hectáreas de cultivo...

Se eleva a 13 el número de muertos en Puebla y se reducen los desaparecidos a cuatro: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Durante su participación en la “Mañanera del pueblo” ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó sobre los...

Más noticias

Controlaban 30 agentes aduanales el ‘huachicol’ fiscal, afirman en el Senado

La Jornada -
Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de...

Brindarán 471 brigadas atención médica en 5 estados ante incomunicación por deslaves

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la incomunicación que han provocado los deslaves en los cinco estados afectados por las recientes lluvias, el sector salud estableció...

Tras las lluvias, estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que no se escatimarán recursos para apoyar a los damnificados por las precipitaciones pluviales que causaron estragos en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025