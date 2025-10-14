Siguen incomunicados Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec; la ayuda está llegando vía aérea: Armenta

Los municipios de Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec, ubicados en la Sierra Norte de Puebla, permanecen incomunicados debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante conferencia de prensa realizada en la Sala Juan N Méndez, del Centro de Investigación y Servicios (CIS) de Angelópolis.

El mandatario estatal estableció como objetivo primordial restablecer los accesos este mismo martes, pese a que las rupturas profundas en las carreteras de estas zonas montañosas representan un desafío significativo.

A pesar de los intensos trabajos de limpieza y rehabilitación que han reducido de 23 a solo tres los municipios aislados, Armenta Mier explicó que la magnitud de los deslaves obliga a “abrir parte del cerro para buscar un paso” que permita el tránsito seguro de camiones.

Para garantizar el apoyo a las comunidades afectadas, se han implementado puentes aéreos con seis aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y del estado, llevando miles de despensas a las localidades.

El gobernador precisó que los tres municipios incomunicados colindan con Hidalgo, lo que complica su acceso, mientras que otras zonas afectadas como Pantepec y Huauchinango, en el límite con Veracruz, son atendidas por distintas afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Pantepec.

Durante la conferencia de prensa estuvo presente Leticia Ramírez, enviada del gobierno federal para atender la reconstrucción en el estado.

Armenta Mier reportó que los operativos de auxilio y atención a los 23 municipios afectados iniciaron desde el viernes por la mañana, tras el comienzo de las precipitaciones el jueves por la tarde, y confirmó coordinación estrecha con el gobierno federal.

También mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum está “muy pendiente” de la situación en Puebla, garantizando la coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la ciudadanía a donar botas, herramientas (pala, pico y carretillas), agua embotellada, despensa en bolsa, preferentemente alimentos en lata, así como la disposición de al menos 30 camiones de volteo y retroexcavadoras para agilizar la limpieza de escombro.

Agradeció el apoyo recibido del gobierno de Guerrero, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Cruz Roja Internacional.