Mundial de Volibol de Playa Sub-21 costará 18 mdp, pero dejará una derrama económica de 100 mdp: Armenta

Presentación del Mundial de Voleibol de Playa Sub 21, el cual se realizará en San Pedro Cholula del 15 al 19 de octubre. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó este jueves que la organización del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, a efectuarse del 15 al 19 de octubre, tendrá un costo de 18 millones de pesos; sin embargo, justificó que dejará una derrama económica de 100 millones de pesos. 

Durante la conferencia mañanera, efectuada en el CIS de Angelópolis, el mandatario precisó que el evento deportivo se llevará a cabo en el Parque Soria de San Pedro Cholula y recibirán a más de 12 mil visitantes.

En el anuncio, expuso que la derrama económica provendrá principalmente de los gastos en hospedaje, hotelería, restaurantes y otros servicios que utilizarán los participantes y visitantes durante su estancia. 

Además, Armenta Mier comparó este evento con la Carrera Panamericana, que también regresó a la entidad después de ocho años, y afirmó que ambas justas deportivas buscan posicionar a Puebla como un referente en el turismo deportivo a nivel nacional.

El gobernador destacó que estos eventos contribuyen a que el estado se consolide como una opción atractiva para el turismo en el país.

Subrayó que, a través de estas actividades, su gobierno busca fomentar el turismo, la seguridad y convertir a Puebla en un polo de desarrollo deportivo. 

Por su parte, la secretaria de la Juventud y Deporte, Gabriela Sánchez, adelantó que a partir del 29 de septiembre iniciará el montaje de la sede en el Parque Soria, frente a un sitio tan emblemático como es la gran pirámide de Cholula y la Iglesia de los Remedios.

Confirmó la participación de las mejores 64 parejas categoría Sub 21 en rama femenil y varonil, que estará en Puebla del 15 al 19 de octubre.

Explicó que la cancha principal será adaptada como un mini estadio, que contará con capacidad para mil 500 personas.

La funcionaria mencionó que se tiene contemplada la llegada de 12 mil visitantes que ocuparán en promedio hasta 700 habitaciones por noche.

