Mundial cojo y final gloriosa

El futbol suele ser así: cuando más bajo cae, más alto se levanta. Catar 2022 había sido, en realidad, una vasta colección de partidos deleznables, exceso de ruido y escasez de sustancia, tal como podía esperarse de un torneo sacado de contexto –ya no veraniego sino otoñal, no entre dos ligas sino cortando abruptamente una de ellas, con previa plaga de lesionados, selecciones sin tiempo para prepararse a fondo y, ya en Copa, predominio de estrategias defensivas y contragolpismo artero, nada nuevo en materia de táctica, etcétera. Y de repente, ¡Plimplumplás!, la final más épica de todos los tiempos.

¿Qué habría sido de esa epopeya final sin dos señores apellidados Messi y Mbappé frente a frente sobre el mismo terreno de juego? Pasarán décadas y generaciones completas para que vuelvan a encontrarse, dirimiendo la Copa del Mundo, dos genios de tal calibre. Si caben en los dedos de una mano todos sus semejantes en grandeza –jamás cabrá hablar de iguales, cada uno es irrepetible, marcaron una época y su época los marcó a ellos-, tener reunidos a dos de ellos un día feliz parecía el sueño imposible. Y resulta que ocurrió. Aunque la revelación tardase 80 minutos en manifestarse, durante los cuales el único tema parecía se la consagración de Messi en un partido a modo, con Francia ausente, perdida, y hasta con dudas sobre el arbitraje.

Y de repente… ¡Plimplumplás! La alfombra mágica levantó el vuelo y nos transportó a una dimensión desconocida. Otro mundo, otras sensaciones, otros colores, otra galaxia.

Pero aquello duró lo que duró y estamos de vuelta en la Tierra. Intentando descifrar los signos que Catar 2022 le ha legado al futbol y al mundo.

De lo bueno, poco. La ronda de grupos la animaron algunos resultados-sorpresa que, sin embargo, no denunciaban más que la baja forma de equipos tenidos por “potencias”, cuando no una conveniente combinación de marcadores de cara al primer cruce, el de octavos. Que fue donde empezaron las sorpresas de verdad con la eliminación de España por Marruecos. Antes, el único espectáculo de altura había estado a cargo de Brasil, cuya eliminación por la roquiza Croacia en cuartos de final fue, esa sí, una sacudida mayor, contra el espectáculo y contra los apostadores. Y conste que estamos hablando de dos eliminatorias decididas desde los once pasos. Como la de Holanda a manos del futuro campeón, ya en cuartos. De pronto se había atravesado Marruecos en lo que parecía un duelo Europa-Argentina, sin demasiadas esperanzas para Messi y los suyos. Gesta, exhibición, ejemplo de coraje el de los marroquíes, pero no de juego virtuoso ni vistoso. En la Copa prima lo emocional sobre lo juicioso, la incertidumbre que favorece anhelos sobre el futbol propiamente dicho. Pero en eso radica su poderío excepcional y todos dijimos ¡Adelante!

A todo esto, la Copa iba desgranando de a poco algunos pasajes memorables. Partidos de alcurnia como el Inglaterra-Francia, que dejó fuera en cuartos a uno de los equipos que mejor futbol ofrecieron. Estéticamente, lo más agradecible había sido Brasil-Corea, su primera media hora, sobre todo. Croacia refrendó sus credenciales de la mano de un gran Modric y manteniendo en alto el estandarte del antiguo futbol de los Balcanes pero sufrió de más para resolver los partidos y tuvo que resignarse a que el futuro campeón lo vapuleara. Encuentros que la Copa nos vendía como epopeyas –el Marruecos-España, por ejemplo- no habría calificado ni con 6 en condiciones normales. Los magrebíes encabezan la lista de equipos teóricamente chicos que produjeron buenas sensaciones, como Japón y Sudcorea e inclusive Senegal y Camerún, pero si tenemos que nombrar a los que mejor futbol exhibieron no se puede eludir a Inglaterra y a Brasil, Portugal a ratos. Y Argentina y Francia sólo porque tienen a Messi y Mbappé y nos depararon una final absolutamente desquiciante.

Sin novedades en el frente táctico. El predominio de tácticas conservadoras fue abrumador, incluidos el finalista francés, desde luego Marruecos y también Croacia e incluso Inglaterra (que lo digan Irán y Senegal). La misma Argentina –Messi aparte- fincó su éxito más que nada en la bravura sin tregua de sus hombres, que no dudaban en cometer infracciones en cuanto un contrario escapaba. Y España, que se acogió fanáticamente a la posesión, fue incapaz de traducirla en logros tangibles, más allá de la sabrosa oportunidad de entrenar con público que le brindó Costa Rica.

Yo diría que, salvo equipos menores, que en el pecado llevaron la penitencia (Corea, Japón, Canadá…), la única Selección estructurada para controlar los partidos y buscar con soltura y naturalidad el área opuesta fue Brasil, cuya temprana eliminación denunció al menos dos cosas: el triunfo de las tácticas defensivas que predominó en Catar y serias deficiencias en la zaga y el medio campo del scratch.

Cuando el futbol se liberó de ataduras. Y al final, la gran lección, porque el esplendor máximo lo dio el futbol, no los esquemas tácticos, mucho menos si los preside el miedo a perder: esos 60 minutos inolvidables que inauguraron dos goles de Mbappé que “no estaban en el libreto” arrasaron con los nervios de medio planeta porque lo fueron todo, nos dieron de todo: emociones sin cuento, alternativas incesantes, pasión desatada…

Y eso es, eso debe ser siempre el futbol, ni más ni menos.

Argentina y su DT. Debe mencionarse, en honor de Lionel Scaloni, su claridad para poner en el campo hombres y estrategias flexibles, capaces de pasar del 4-3-3 al 5-2-2-1, como ocurrió en la final. Ese día inolvidable, el primer tiempo fue un recital de la tripleta atacante Di María (¡sobresaliente!)-Álvarez-Messi, sostenida por el trajín incesante de sus tres medios (De Paul-Mac Allister-Enzo Fernández). Con el mérito añadido de que, antes del mundial, nadie tomaba en cuenta a los cuatro más jóvenes, que junto con el veterano y enormísimo Ángel de María empezaron la justa como suplentes.

Detalles a considerar. Si Rusia 2018 se distinguió por la cantidad de goles “a balón parado” (así les dicen a los originados en lanzamientos de faltas desde las inmediaciones del área), en Catar ese porcentaje disminuyó drásticamente. También se erraron más penaltis de lo normal (sin contar los desempates desde el punto fatídico). Y como ejemplo de tiro libre se yergue solitario el fantástico lanzamiento de Luis Chávez. Menos mal.

Demasiados 0-0 de entrada (media docena en ronda de grupos), disimulados en la estadística por las no menos abundantes goleadas. Si los primeros hablan de excesivas precauciones tácticas, las segundas señalan el éxito general del contragolpismo, salvo Brasil-Corea (4-1) y tal vez Portugal-Suiza (6-1).

Papelón de la Concacaf. Lo que habíamos visto en las eliminatorias se cumplió en la cancha, donde la inmadurez traicionó a Canadá, que apunta pero no dispara y se marchó sin puntos de Doha. Costa Rica le ganó de casualidad a Japón –los emergentes son inconsistentes por definición- pero ya se había ofrecido de sparring ante España (7-0) y tampoco calificó. Sólo lo hizo EU, de panzazo y para caer en octavos con pena y sin gloria.

¿Y qué decir del Tri? Nada nuevo, simplemente cumplió con el pronóstico. No obstante, habría podido calificar porque le tocó un grupo flojo y debió ganarle a Polonia, que no tenía nada fuera de un muy buen arquero y un Lewandowski bastante disminuido. Individualmente se salva Luis Chávez, que trabajó a destajo y le anotó a Arabia un gol de tiro libre a la antigua usanza, preciso y precioso (por cierto, el único de esa traza que registran los 64 partidos de Catar 2022). Ochoa pasó de héroe momentáneo –por el penal que le detuvo a Lewandowski- a su medianía habitual. Vega, luchón pero desacertado, Lozano, inédito. En campo quizás el mejor, con Chávez, haya sido César Montes, fichado ya por el Espanyol, mientras Memo emigra del América a la Salernitana. En esto tampoco hay novedad, son dos equipos de la parte baja de la tabla en España y en Italia.

El “Tata” Martino cumplió admirablemente su papel de villano y polarizó las iras populares, debidamente orientadas por la publicrónica. Para atizar mejor el fuego, utilizó contra su país una formación ultradefensiva, pero prescindiendo de su contencioso más experimentado, Edson Álvarez. Los dirigentes, en cambio, se quedaron tan orondos y hasta lucieron fotos y caras sonrientes mientras recibían –De Luisa- la estafeta para la organización del mundial próximo –EU 2026, con migajas para México y Canadá-, que de antemano anuncia una orgía de mediocridad muy superior a la de Catar, puesto que sentará a su mesa 48 comensales y abundará en comida rápida.