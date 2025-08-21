Una de las mujeres asesinadas en la estatal de Tehuacán pertenecía a un grupo criminal: SSP

Una de las dos mujeres asesinadas sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán pertenecía a un grupo criminal, sostiene este jueves el secretario de Seguridad Pública del estado (SSP), Francisco Sánchez González.

La tarde de este miércoles, se dio a conocer que dos mujeres, identificadas como Esmeralda “N” (32 años) y Daniela “N” (36 años), fueron asesinadas en un ataque directo cuando circulaban sobre la carretera estatal en mención.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en su contra, privándolas de la vida en el lugar.

Previo al acto solemne por el 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, el funcionario estatal dijo que “al parecer sí pertenecen, una de ellas pertenece a alguna organización, pero estamos corroborando con la Fiscalía para poder cruzar bien la información”.

Al ser cuestionado sobre la creciente participación de mujeres en este tipo de delitos, Sánchez González declaró que “en las organizaciones criminales hay hombres y mujeres. No, nada más son hombres, desafortunadamente”.

Reconoció que la situación “es preocupante”, pero señaló que es “parte del riesgo de entrar a una agrupación de estas”.

La declaración se produce en un contexto de creciente preocupación por la escalada de violencia en la región, donde cada vez es más común ver a mujeres involucradas en actividades delictivas.

El titular de la SSP afirmó que las autoridades continúan trabajando para desarticular estas redes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Supervisará SSP alcoholímetro en Atlixcáyotl para evitar extorsiones

En otro tema, anunció que, a partir de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública supervisará operativos de alcoholímetro en la Vía Atlixcáyotl y el Bulevar Hermanos Serdán, a fin de evitar extorsiones contra automovilistas y frenar los arrancones.

Expuso que la medida, que contará con la participación de diversas dependencias, busca evitar que los operativos se conviertan en actos de extorsión o con fines recaudatorios.

“No queremos que estos operativos sean recaudatorios o sean una extorsión a la ciudadanía”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la mecánica de los operativos, Francisco Sánchez adelantó que se creará infraestructura para retener el vehículo y se evalúe el estado del conductor.