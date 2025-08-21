Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEstado

Una de las mujeres asesinadas en la estatal de Tehuacán pertenecía a un grupo criminal: SSP

Una de las mujeres asesinadas en la estatal de Tehuacán pertenecía a un grupo criminal: SSP
SSP sostiene vínculos criminales de una víctima en Tehuacán. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Una de las dos mujeres asesinadas sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán pertenecía a un grupo criminal, sostiene este jueves el secretario de Seguridad Pública del estado (SSP), Francisco Sánchez González.

La tarde de este miércoles, se dio a conocer que dos mujeres, identificadas como Esmeralda “N” (32 años) y Daniela “N” (36 años), fueron asesinadas en un ataque directo cuando circulaban sobre la carretera estatal en mención.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en su contra, privándolas de la vida en el lugar.

Previo al acto solemne por el 77 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán, en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, el funcionario estatal dijo que “al parecer sí pertenecen, una de ellas pertenece a alguna organización, pero estamos corroborando con la Fiscalía para poder cruzar bien la información”. 

Al ser cuestionado sobre la creciente participación de mujeres en este tipo de delitos, Sánchez González declaró que “en las organizaciones criminales hay hombres y mujeres. No, nada más son hombres, desafortunadamente”. 

Reconoció que la situación “es preocupante”, pero señaló que es “parte del riesgo de entrar a una agrupación de estas”.

La declaración se produce en un contexto de creciente preocupación por la escalada de violencia en la región, donde cada vez es más común ver a mujeres involucradas en actividades delictivas. 

El titular de la SSP afirmó que las autoridades continúan trabajando para desarticular estas redes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Supervisará SSP alcoholímetro en Atlixcáyotl para evitar extorsiones

En otro tema, anunció que, a partir de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública supervisará operativos de alcoholímetro en la Vía Atlixcáyotl y el Bulevar Hermanos Serdán, a fin de evitar extorsiones contra automovilistas y frenar los arrancones. 

Expuso que la medida, que contará con la participación de diversas dependencias, busca evitar que los operativos se conviertan en actos de extorsión o con fines recaudatorios. 

“No queremos que estos operativos sean recaudatorios o sean una extorsión a la ciudadanía”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la mecánica de los operativos, Francisco Sánchez adelantó que se creará infraestructura para retener el vehículo y se evalúe el estado del conductor. 

“La implementación de un programa parecido ya se realiza en otras partes del país, lo que servirá de referencia para las autoridades poblanas”, afirmó.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...
Ciencia y tecnología

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

20 hombres armados intentan robar ganado bovino en San Cristóbal Tepeteopan; autoridades frustran el atraco

Isaí Pérez Guarneros -
La noche del miércoles, alrededor de las 22 horas, un grupo armado integrado por 20 hombres intentó robar ganado bovino en un rancho de...
00:02:01

Suman 15 muertes maternas en Puebla; la mayoría en hospitales de Tehuacán y Zacapoaxtla: Ssa

Yadira Llaven Anzures -
En el año, se han registrado 15 muertes maternas en hospitales públicos del estado de Puebla, principalmente en los municipios de Tehuacán y Zacapoaxtla,...
00:00:50

Ejecutan a tiros a dos mujeres a bordo de una camioneta en la carretera Tehuacán-Teotitlán

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este miércoles, dos mujeres identificadas de manera preliminar como Daniela, de 36 años, y Esmeralda, de 32, fueron asesinadas a balazos...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025