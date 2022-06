“Sin nuestras mujeres, Puebla no sería igual”, proclamaba López Zavala cuando era candidato a la gubernatura

“Sin nuestras mujeres Puebla no sería igual”, señaló el ex priísta Javier López Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio de su ex pareja sentimental, la activista Cecilia Monzón Pérez, en su campaña a la gubernatura de 2010, en donde se describió como un hombre honesto, humilde, humano y preocupado por los demás.

Al proceso penal por el asesinato de la también abogada que se sigue en contra del político, debe sumarse la acusación que en 2021 realizó una mujer de nombre Avianet Méndez Pérez, quien señaló que también era su pareja sentimental, en el sentido de que se trata de un hombre golpeador que le gusta someter a las demás personas.

López Zavala abanderó al PRI en la campaña de 2010 a la gubernatura de Puebla, contienda que perdió contra el panista Rafael Moreno Valle.

- Anuncio -

En uno de los spots que el entonces candidato difundió como parte de su campaña, se refirió a las mujeres en el sentido de que su presencia era indispensable para el desarrollo del estado, por lo que incluso señaló que ellas serían el “corazón de su gobierno”.

“Sin nuestras mujeres Puebla no sería igual, por eso me comprometo a crear la banca de la mujer porque ellas serán el corazón de mi gobierno, vamos a crearles nuevos centros de desarrollo infantil para que Puebla gane”, expresó en su propaganda.