Viernes, agosto 29, 2025
Mujeres en Puebla destinan 2.5 más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres

Las mujeres dedican 23.7 horas semanales más que los varones a actividades domésticas y de cuidado

En Puebla, la brecha de género en trabajo doméstico y de cuidado aún supera el promedio nacional.
En Puebla, la brecha de género en trabajo doméstico y de cuidado aún supera el promedio nacional. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En Puebla, la brecha de género en el trabajo no remunerado se mantiene como una de las más amplias en el país; las mujeres de esta entidad federativa le destinan 2.5 más tiempo que los hombres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, del Inegi, las mujeres dedican en promedio 41.9 horas a la semana a tareas no remuneradas (actividades domésticas, de cuidados, voluntariado y apoyo comunitario), mientras que los hombres solo ocupan 18.3 horas.

La diferencia, de 23.7 horas semanales, mantiene a la entidad en el grupo de los diez estados con mayor desigualdad, en niveles muy cercanos a los de Chiapas, Veracruz o Oaxaca, donde la brecha oscila entre 24.8 y hasta 26.7 horas por semana para las mujeres.

Ciudad de México, Baja California y Chihuahua son las únicas entidades con diferencias por debajo de las 18 horas, lo que evidencia el rezago local en materia de equidad.

En el rubro de preparación y servicio de alimentos, la brecha de género en Puebla es de 9.3 horas por semana, una cifra que ubica al estado con una diferencia considerable y que destaca sobre ciudades como Ciudad de México, Chihuahua y Baja California, donde la separación no supera las 6.3 horas.

Aunque está por debajo de Oaxaca, donde son 12.7 horas; y Chiapas, con 11.2 horas; ambas entidades encabezan esta desigualdad en el país.

Mientras que en Puebla las mujeres destinan más de 13 horas a la semana en la preparación y el servicio de alimentos, los hombres solo reportan poco menos de 4 horas y media. Las tareas de alimentación doméstica son uno de los rubros donde más se acentúa la inequidad en la distribución de los tiempos.

Una revisión de los datos nacionales muestra que el trabajo no remunerado y, particularmente, la preparación de alimentos, son aspectos donde la brecha de género persiste y resiste cualquier avance.

Estas diferencias no solo dificultan el desarrollo profesional y el acceso al ocio de las mujeres, sino que perpetúan “un ciclo de desigualdad estructural” que se refleja también en otras actividades.

El conjunto de estos datos coloca la brecha de género en Puebla y la carga de trabajo no remunerado como indicadores cruciales de la persistente desigualdad estructural.

Los resultados subrayan la urgencia de políticas públicas orientadas a la redistribución de responsabilidades al interior de los hogares y a la promoción de la corresponsabilidad social, condiciones indispensables para lograr una sociedad más igualitaria.

Por otra parte, en cuanto al tiempo dedicado al uso de medios de comunicación masiva, Puebla se coloca entre las cinco entidades con menor promedio semanal: solo 13.4 horas, por debajo de Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México, donde superar las 17 horas resulta común.

En 2019 el tiempo fue menor, con 13.1 horas, pero aun así la entidad ocupa uno de los últimos lugares de consumo audiovisual y digital en el país.

