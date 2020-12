Desaparecen tres mujeres en Tehuacán en menos de 36 horas

En las últimas horas en esta ciudad se reportó la desaparición de tres jóvenes, cada hecho ocurrió en diferente momento y en zonas distintas, sus familiares mantienen la búsqueda en redes sociales y han manifestado que las autoridades no les dan respuesta sobre las acciones que se realizan por parte de las instituciones para tratar de localizarlas.

Daniela Gallardo Tobón salió de su domicilio el pasado jueves, tenía la intención de llegar al centro de la ciudad, según los datos que sus familiares dieron a conocer, horas después ya no lograron localizarla, por lo que emprendieron su búsqueda sin tener éxito.

Ante ello acudieron a reportar la desaparición de la joven ante las autoridades, pero de acuerdo con lo que señalaron “no nos dan una respuesta”, por lo que optaron por solicitar en redes sociales y a medios de comunicación el apoyo para que su fotografía se difunda a fin de tratar de hallarla lo más pronto posible, pues hacen notar que no se encuentra bien de salud.

La mañana del sábado, alrededor de las 9 de la mañana, Samantha Jiménez Saucedo, salió de su domicilio con rumbo a su trabajo, en un restaurante ubicado en la colonia México Sur, esa fue la última vez que su familia la vio. Horas más tarde comenzaron con la búsqueda.

Samantha es de complexión delgada, tez blanca y mide 1.70 metros, según los datos que aportó su familia que hasta el momento aún espera a saber dónde se encuentra, ya que han preguntado con sus amigos y conocidos y nadie sabe de ella.

Evelyn Alexandra Flores Hernández, es la tercera desaparecida en esta ciudad, en menos de 36 horas, sobre ella no se aportan muchos datos, la familia no ha dado a conocer mayores detalles sobre la zona donde desapareció ni la vestimenta que llevaba.

Cabe señalar que en este tercer caso algunas personas que la conocen refieren que en sus redes sociales se hicieron publicaciones donde supuestamente ella señala que se encuentra bien y que dejen de buscarla.

Sin embargo, hacen notar que la familia sospecha que se trata de publicaciones que no hizo ella, ya que no tienen el estilo particular con el cual Evelyn suele escribir, motivo por el cual explicaron que continuarán la búsqueda hasta saber dónde se encuentra.