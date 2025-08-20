Ejecutan a tiros a dos mujeres a bordo de una camioneta en la carretera Tehuacán-Teotitlán

La tarde de este miércoles, dos mujeres identificadas de manera preliminar como Daniela y Esmeralda fueron asesinadas a balazos por dos hombres en la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, mientras viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un ataque directo, pues los agresores se aproximaron a la camioneta y dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones contra las víctimas. Tras la agresión, huyeron en otro vehículo con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, a la altura de la junta auxiliar de San Pablo Tepetzingo. Vecinos de la zona llamaron a los servicios de emergencia luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Testigos señalaron que tras el ataque, la conductora de la camioneta perdió el control del vehículo e impactó contra un montículo de tierra a un costado de la carretera.

Al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal e integrantes del Ejército Mexicano. Dentro de la camioneta fueron localizados los cuerpos sin vida de las dos mujeres, quienes habrían perdido la vida de manera inmediata a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Trascendió que al interior de la camioneta viajaba también un menor de edad, quien no resultó lesionado; no obstante, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La zona permanece acordonada en espera del levantamiento de los cadáveres. De acuerdo con la Policía Municipal, la vialidad estará cerrada durante varias horas mientras peritos criminalistas de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizan las primeras diligencias.