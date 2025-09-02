Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Dos pepenadores hallaron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en bolsas de plástico y oculto bajo un colchón, en la sección 10 del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango.

Según su relato a las autoridades, los trabajadores encontraron el colchón aparentemente abandonado entre las calles Central Revolución y Domínguez, alrededor del mediodía de este martes. Al intentar llevárselo, notaron que debajo había bolsas de plástico, en cuyo interior se encontraba el cadáver de la víctima.

Tras el descubrimiento, los hombres dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En la zona se desplegaron agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el perímetro.

En un inicio trascendió la versión de que los restos podrían corresponder a un menor de edad; sin embargo, esta hipótesis fue descartada de manera preliminar por las autoridades.

El área continúa acordonada por fuerzas federales y estatales a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes llevarán a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

La víctima permanece en calidad de desconocida y será la necropsia de ley la que determine la causa de su muerte. No obstante, por la forma en la que fue abandonado el cuerpo, los agentes policiales calificaron el caso como un posible homicidio.