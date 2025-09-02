Martes, septiembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Agentes estatales y federales resguardaron la zona del hallazgo en Misiones de San Francisco.
Agentes estatales y federales resguardaron la zona del hallazgo en Misiones de San Francisco. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Dos pepenadores hallaron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en bolsas de plástico y oculto bajo un colchón, en la sección 10 del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango.

Según su relato a las autoridades, los trabajadores encontraron el colchón aparentemente abandonado entre las calles Central Revolución y Domínguez, alrededor del mediodía de este martes. Al intentar llevárselo, notaron que debajo había bolsas de plástico, en cuyo interior se encontraba el cadáver de la víctima.

Tras el descubrimiento, los hombres dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En la zona se desplegaron agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el perímetro.

En un inicio trascendió la versión de que los restos podrían corresponder a un menor de edad; sin embargo, esta hipótesis fue descartada de manera preliminar por las autoridades.

El área continúa acordonada por fuerzas federales y estatales a la espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), quienes llevarán a cabo el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

La víctima permanece en calidad de desconocida y será la necropsia de ley la que determine la causa de su muerte. No obstante, por la forma en la que fue abandonado el cuerpo, los agentes policiales calificaron el caso como un posible homicidio.

Temas

Más noticias

Internacional

Pide cumbre convocada por China garantizar la paz en Medio Oriente

La Jornada -
Tianjín. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) culminó ayer en la ciudad de Tianjín con una declaración conjunta sobre la...
Nacional

Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

La Jornada -
Ciudad de México. A unas horas de que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

FGE investiga asesinato de mujer en Temoxtitla como “ajuste de cuentas”

Isaí Pérez Guarneros -
No fue un solo agresor, sino cuatro hombres los implicados en el asesinato de Jocelyn, de 31 años, ocurrido la tarde del lunes en...

Autoridades catean bodega en el Barrio del Tamborcito de la capital por presunto robo de combustible

Isaí Pérez Guarneros -
Desde el mediodía de este lunes, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y...

Asesinato de joven provoca organización de protesta en Huehuetlán El Chico

Martín Hernández Alcántara -
El asesinato de un joven de apenas 22 años en plena vía pública y a la luz del sol, ha generado en Huehuetlán El...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025