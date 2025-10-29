Mujer hallada en carrito de supermercado en El Carmen murió por estrangulamiento; sigue sin ser identificada: FGE

Karla Michelle Salas, fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, informó este martes que, a casi dos semanas del hallazgo del cadáver de una mujer en el barrio de El Carmen, la víctima continúa sin ser identificada. Confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, por lo que el caso se investiga como feminicidio.

En relación con el hallazgo de Mary Cruz, de 25 años, y sus dos hijos menores en su domicilio de Santo Tomás Chautla la tarde del lunes, la fiscal precisó que la principal línea de investigación indica que ella los habría privado de la vida antes de suicidarse. Aún se analiza si los niños murieron por envenenamiento o asfixia.

Fue la mañana del 17 de octubre cuando una persona descendió de una camioneta y dejó el cuerpo de la mujer en un carrito de supermercado, para luego cubrirlo con una manta. Minutos después, un hombre en situación de calle que caminaba por la calle Tamaulipas, entre la 4 Sur y el bulevar 5 de Mayo, comenzó a empujar el carrito creyendo que en su interior había objetos o alimentos, pero al caer la manta descubrió el cadáver.

El momento fue captado por cámaras de seguridad, cuyas grabaciones circularon en redes sociales. En ellas se señalaba erróneamente al hombre que empujaba el carrito como el responsable del homicidio, versión que la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió hace una semana.

De acuerdo con los resultados de la necropsia de ley, se descartaron algunas versiones difundidas en medios de comunicación que atribuían la muerte a una sobredosis de estupefacientes, información que en su momento fue mencionada por uno de los socorristas de Protección Civil que confirmó el deceso.

Hasta el momento no se ha identificado a la persona que abandonó el cuerpo ni se ha determinado si en el hecho participó más de un individuo.

“Respecto al vehículo del que fue descendido el cuerpo, aún no ha sido identificado; lo único que tenemos como avance es que la víctima fue asesinada por asfixia mecánica por estrangulamiento”, explicó la fiscal Karla Michelle Salas en conferencia de prensa.

Mujer hallada muerta en Chautla sí habría asesinado a sus dos hijos

Michelle Salas también informó que fue alrededor de las 12:30 horas del lunes cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla reportaron el hallazgo de tres personas sin vida dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Santo Tomás 4, perteneciente a la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla

Las víctimas fueron identificadas como Mary Cruz, de 25 años, y sus hijos Leonel, de 8 años, y Samantha, de 1 año y 2 meses.

Con base en las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se descartó que se tratara de un feminicidio. De acuerdo con los testimonios de familiares, previo al hallazgo la mujer habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental, quien abandonó el domicilio el sábado por la tarde.

Desde entonces, los familiares perdieron contacto con la joven madre. La mañana del lunes acudieron a su vivienda y, al no obtener respuesta, solicitaron auxilio. Al ingresar, encontraron los tres cuerpos sin vida.

“Ella se encontraba suspendida de un objeto en su recámara, mientras que los menores, de 8 años y 1 año con 2 meses, estaban recostados sobre la cama de la misma habitación sin signos vitales”, detalló la fiscal.

Finalmente, precisó que los resultados de las necropsias de los menores continúan bajo análisis, por lo que aún no se ha determinado si murieron por asfixia o envenenamiento.