Mujer de la tercera edad logra amparo contra Agua de Puebla; la empresa reconectó el servicio tras cortarlo en 2022

Una mujer de la tercera edad, residente del fraccionamiento Camino Real a Hacienda, logró que la empresa Agua de Puebla le reconectara el servicio después de que interpuso un amparo por el corte en el suministro, desde 2022.

Así lo informó el despacho jurídico Calva Corro y Asociados, que, conjuntamente con la agrupación Todos Unidos contra la Privatización (Tucop), emprendió un programa de ayuda para apoyar mediante amparos a personas a las que la firma les haya cortado el suministro de agua.

Manuel Bravo Bruno, vocero de la organización, explicó que el juez segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo y Juicios Federales, concedió una suspensión provisional a María Eugenia Guadalupe, quién presentó el amparo 1470/2025 contra la concesionaria Concesiones Integrales, comúnmente conocida como Agua de Puebla, por el corte en el servicio, desde 2022.

La mujer, quién es de la tercera edad, no pudo ponerse al corriente en sus pagos por un problema familiar, no obstante, esta semana la empresa reconectó el servicio en su vivienda para cumplir con el requerimiento judicial.

En ese sentido, el despacho y la agrupación ciudadana hicieron un llamado a las personas que tengan problemas económicos a que se acerquen y se asesoren para presentar un amparo, el cual busca, en primera instancia, la reconexión del suministro de agua lo más pronto posible.

“Si bien es cierto, las deudas con la empresa subsisten, con el amparo se logra la reconexión en un plazo muy corto, en tanto cuanto el usuario negocia un plan de pagos o regularización acorde a sus posibilidades económicas pero mientras eso ocurre no tiene ya suspendido el servicio”, explicó.

