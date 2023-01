La Muestra de Cine Musical llega al Complejo Cultural Universitario durante el mes de enero

En el marco de la Muestra de Cine Musical, el Complejo Cultural Universitario (CCU), perteneciente a la Universidad Autónoma de Puebla, actualmente exhibe una serie de películas representativas del género. La muestra tiene lugar del 06 al 29 de enero.

El objetivo del ciclo es fomentar el cine musical, por lo que cuenta con películas apropiadas para todo tipo de públicos, desde niños y adolescentes hasta adultos amantes del género.

La Muestra proyecta musicales de todas las épocas, siendo 18 filmes en total. Entre estos, pueden apreciarse clásicos como La nueva melodía de Broadway, Swing Time y Un día en Nueva York.

También se proyectan musicales de años recientes, como lo son Anette y Elvis, además de musicales como Oilver Twist, adaptación del texto de Charles Dickens del mismo nombre, y Across the Universe, un musical jukebox con canciones de The Beatles.

El ciclo de cine exhibirá también filmes que celebran la historia y cultura de la comunidad LGBT+, como lo son Victor/Victoria, Hedwig y The Angry Inch, y el clásico de culto: El Show de Terror de Rocky.

- Anuncio -

Los paraguas de Cherburgo, Dreamgirls y My Fair Lady, por su parte, son historias que retratan las adversidades que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos de la vida.

Asimismo, la muestra de cine presentará clásicos de Broadway adaptados a la pantalla grande, como lo son En un Barrio de Nueva York, Funny Girl y Rent; y películas que celebran la vida en Nueva York, capital del teatro musical, como Meet Me in St. Louis, y New York, New York.

- Anuncio.-

Destaca que el Complejo Cultural Universitario realiza ciclos de cine de forma periódica con el fin de promover el interés por distintos géneros cinematográficos. Las proyecciones tienen lugar en sus salas de cine, ubicadas en Atlixcáyotl 2299, Puebla, Puebla.

La entrada a la Muestra será libre. Cada filme tendrá dos funciones, y los horarios pueden consultarse a través de la página web y redes sociales del CCU.