5 muertos, 2 mil 540 incomunicados y pérdidas en cultivos, el saldo preliminar de Grace en Puebla

Cinco muertos, más de 2 mil 540 personas incomunicadas y 315 mil 741 vecinos de 28 municipios sin energía eléctrica, amén de miles de hectáreas de cultivos de maíz, café, árboles frutales y frijol devastadas, es el saldo preliminar del paso del huracán Grace por Puebla, según han informado esta mañana autoridades estatales. Para enfrentar la contingencia, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, no descartó recurrir a una deuda, pues advirtió que “viene la hambruna” para los campesinos que perdieron su producción.

En la rueda de medios de esta mañana, la titular de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Ana Lucía Hill-Mayoral, manifestó que la cifra oficial de muertos a causa del meteoro se elevó de tres a cinco, luego del fallecimiento en Olintla de una mujer que sufrió un paro cardiaco por la impresión de lo que sucedía y un hombre que pereció desnucado por una teja en el mismo municipio.

Añadió que hay 2 mil 540 personas incomunicadas en los municipios de Tlacuilotepec, La Lagunilla e Ixtacamaxtitlán.

Además, se tienen registradas más de 20 mil casas con perjuicios que van de encharcamientos a la pérdida total, además de que en 28 municipios se sigue careciendo de energía eléctrica, lo que afecta a una población de 315 mil 741 personas.

Indicó que la Secretaría de Infraestructura trabaja para despejar las carreteras a fin de acceder a los municipios de San Felipe Tepatlán, Hermenegildo Galeana, Amixltán y Tepango de Rodríguez.

“Las afectaciones son en viviendas, las afectaciones son en cosechas, maíz, sobre todo, cultivos frutales, café, frijol. Y las afectaciones son en caminos, caminos deteriorados”, expresó Luis Miguel Barbosa, quien aseguró que los titulares de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Rural e Infraestructura se encuentran en la zona de desastre.

“No descartaría un endeudamiento ahorita, como tal, pero no lo tengo previsto, para resolver este asunto. No, no, no, no, no, no. Una casa cuando pasa algo, cuando se inunda, ¿qué hacemos?, sacamos las cubetas, ¿verdad? y nos ponemos a sacar el agua, a secar los pisos, a limpiar las paredes. Lo hacemos nosotros y así vamos a estar en Puebla todos, sacando el agua, reparando caminos, apoyando a quienes perdieron su cosecha, porque viene la hambruna para ellos, viene la hambruna. Entonces, vamos a tener todo un programa de apoyo humanitario a nuestros poblanos”, sentenció el mandatario.