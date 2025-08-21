Suman 15 muertes maternas en Puebla; la mayoría en hospitales de Tehuacán y Zacapoaxtla: Ssa

En el año, se han registrado 15 muertes maternas en hospitales públicos del estado de Puebla, principalmente en los municipios de Tehuacán y Zacapoaxtla, reveló el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco.

En entrevista, el funcionario estatal comentó que esta situación “preocupa” a las autoridades, quienes implementan nuevas estrategias para reducirlas, como la capacitación del personal en el Hospital de la Niñez Poblana (HNP), a fin de tratar complicaciones en el periodo de gestación.

Puntualizó que las muertes maternas se han registrado mayoritariamente en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, a la que se suma la unidad del municipio de Zacapoaxtla.

Del total de los decesos, dijo que no se cuenta con registro de negligencias médicas, debido a que una de las principales causas de muerte materna son las hemorragias obstétricas masivas que ocurren después del parto.

A menudo, explicó que las pacientes llegan a las unidades de salud en estado crítico o, en algunos casos, son transferidas desde clínicas privadas en condiciones ya muy graves, lo que dificulta su atención.

“Llegan muy graves, o mueren antes de llegar o dentro hospital. Luego vienen de clínicas privadas, en las cuales ya se les complicó, no tienen terapia ni sangre”, señaló.

Para combatir esta situación, anunció que se rehabilitarán mil 300 Casas de salud en todo el estado, que estarán equipadas con tecnología de punta, incluyendo cámaras de seguridad, paneles solares y, lo más importante, telemedicina.

Expuso que el objetivo de la telemedicina es crear un enlace rápido y eficiente entre las Casas de salud y los hospitales, permitiendo que las embarazadas reciban una consulta y una atención oportuna incluso a distancia.

“Vamos a hacer una labor exhaustiva de contacto, de la Casa de salud al hospital, para hacer el enlace rápido de una embarazada”, explicó.

Habrá revisión a clínicas privadas en Puebla

El secretario de Salud reveló que muchas de las veces que se consulta a las embarazadas por alguna emergencia, es cuando llegan a las unidades del IMSS-Bienestar en estado grave, provenientes de clínicas privadas donde no quisieron hacerse cargo.

Bajo ese contexto, el funcionario estatal informó que el gobierno de Puebla hará una revisión exhaustiva a hospitales particulares para saber qué es lo que está pasando con los servicios que brindan.

En ese sentido, refirió que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Depris) deberá intervenir para el monitoreo de estas unidades particulares, y saber si cuentan con los especialistas, así como el equipo necesario.

Finalmente, el secretario Carlos Pacheco resaltó que cada vida es importante y no una simple estadística, por lo tanto, dijo que la nueva estrategia de salud con Telemedicina busca ofrecer una atención integral y preventiva para garantizar el bienestar de las futuras madres y sus bebés en todo el estado.