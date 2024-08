Mayoría de muertes fetales en México antes del parto, en IMSS o en Ssa

Ocho de cada 10 muertes fetales en México ocurrieron antes del parto en el 2023. En México se registraron 23 mil 541 muertes fetales el año pasado, lo que representó una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres en edad fértil, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su informe de estadísticas fetales 2023, el Inegi estimó que la tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal fue de 50.4 por cada 100 mil mujeres en edad fértil, con la captación tradicional. Con la información adicional de la Secretaría de Salud, la tasa fue de 67.5.

En conjunto, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendieron a 73.1 por ciento de las madres que presentaron defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas atendieron el 13.1 por ciento de estos casos.

Las entidades federativas que presentaron las tasas más altas de muertes fetales fueron San Luis Potosí, con 92.8; Durango, con 91.1 y el estado de México, con 89.0. Las tasas más bajas se registraron en Oaxaca, con 30.4; Zacatecas, con 41.6 y Campeche, con 44.1.

Con base en la edad gestacional (duración del periodo de gestación), las muertes fetales intermedias (de 20 a 27 semanas) representaron el mayor número de casos, con 36.4 por ciento; siguieron las tardías (de 28 o más semanas), con 35.4 por ciento y las precoces (de 12 a 19 semanas), con 27.8 por ciento.

En cuento a la edad, el Inegi preció que las mujeres que concentró el mayor número de embarazos con alguna complicación, que terminó con la muerte del producto, fue de entre 20 a 24 años, con 24.1 por ciento. Siguió el de 25 a 29, con 23.4 por ciento y el de 30 a 34, con 19.3 por ciento. En conjunto, estos tres grupos representaron dos tercios (66.8 por ciento) del total.

El 97.1 por ciento de las mujeres fue de nacionalidad mexicana; 0.9 por ciento, extranjera y 2 por ciento no lo especificó.

Las afectaciones al feto por factores maternos y por complicaciones, tanto del embarazo como del trabajo de parto y del parto mismo, fueron las principales causas de muerte fetal con 45.9 por ciento. Siguieron otros trastornos originados en el período perinatal, con 25.7 por ciento. De las muertes fetales, el 81.7 por ciento ocurrió antes del parto; 17.2 por ciento durante el mismo y en 1.1 por ciento de los casos, no se especificó el momento.

Para aquellos embarazos que terminaron en muerte fetal, 81.4 por ciento de las mujeres recibió atención médica prenatal; mientras que el 15.3 por ciento no la recibió y 3.3 por ciento no especificó. De las mujeres que recibieron atención, el 64.6 por ciento tuvo entre una y cinco consultas; el 30.2 por ciento, entre seis y 10; 3.0 por ciento, entre 11 y 15; 0.7 por ciento, entre 16 y 20, y 0.1 por ciento recibió más de 20. El restante 1.4 por ciento no especificó la cantidad

Respecto al procedimiento de expulsión o extracción, el parto vaginal fue el que registró más casos, con 65.8 por ciento. Siguió la cesárea, con 17.8 por ciento.

En relación con la escolaridad de la madre, predominó el nivel de secundaria (completa e incompleta), con 34.2 por ciento; siguió preparatoria (completa e incompleta), con 30.6 por ciento. En conjunto, representaron 64.8 por ciento del total.