Muerte por el calor

Es lamentable enterarse de las consecuencias devastadoras de la segunda ola de calor en México. De acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA), se han confirmado 20 muertes, 19 de las cuales se notificaron la semana pasada; sin embargo, estos datos son preliminares y pueden cambiar una vez que se concluya la revisión de los informes de mortalidad en cada entidad federativa.

Durante la temporada de calor actual que será del 17 de marzo al 5 de octubre de este 2024, ya se han registrado 26 muertes, con una tasa de letalidad del 3.88 por ciento. Además, se han acumulado 670 casos de daños a la salud debido a las altas temperaturas, de los cuales 411 (61.3 por ciento) han sido por golpes de calor. Esto representa un aumento del 90 por ciento en comparación con la misma fecha del año pasado, cuando se afectaron a 58 personas y no se registró ningún fallecimiento.

Las defunciones se han presentado en varios estados, incluyendo Veracruz (10), Tabasco (4), San Luis Potosí (4), Tamaulipas (3), Oaxaca (2), Chiapas (1), Nuevo León (1) y Sonora (1). De las personas fallecidas, cuatro eran mujeres y tres murieron debido a la deshidratación. En más del 80 por ciento de las personas fallecidas, la causa fue un golpe de calor.

Es importante destacar que no se han registrado casos de afectaciones a la salud ni muertes por las altas temperaturas en siete entidades, incluyendo la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Nayarit y Tlaxcala.

La intensidad de la segunda ola de calor, que comenzó el 3 de mayo y concluyó el pasado lunes 13, provocó que sólo en la semana epidemiológica 19 (del 5 al 11 de mayo) se duplicara el número de casos de daños a la salud asociados a temperaturas extremas, pasando de 337 en la semana 18 a 670. De estos casos, 411 fueron por golpe de calor, 231 por deshidratación y 28 por quemaduras solares. Los estados con el mayor número de afectados por golpe de calor son Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Morelos y Nuevo León. Los estados con más casos de deshidratación son Tabasco, Veracruz, Aguascalientes y Sonora.

La SSA destacó que, debido al cambio climático, se espera que entre 2030 y 2050 se registren alrededor de 250 mil muertes adicionales cada año en el mundo, debido a malnutrición, paludismo, diarrea y estrés por calor.

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia científica, perteneciente al Departamento de Comercio de Estados Unidos que se encarga de describir y predecir los cambios en el medio ambiente (mediante la investigación de los océanos, la atmósfera, el espacio y el sol, además, de valorar con responsabilidad, la conservación y el manejo de los recursos costeros y marinos), plantean lo ocurrido en la década pasada, que ha sido la más cálida desde 1850. También advierten que hay un 99 por ciento de probabilidad de que 2024 se ubique entre los cinco años más cálidos registrados en la historia, por lo que resulta crucial que se tomen medidas para mitigar los efectos del cambio climático y proteger a las poblaciones vulnerables.

Cuando un organismo sufre un golpe de calor, se producen una serie de eventos fisiológicos que detonan mecanismo de defensa o compensación en el cuerpo humano, que se pueden enumerar de la siguiente manera. En primer lugar, sobresale la deshidratación, pues el calor excesivo provoca sudoración intensa, lo que puede conducir a importantes pérdidas de agua y sales, que son esenciales para vivir. Al mismo tiempo los vasos sanguíneos se dilatan para liberar calor. Esto puede causar una disminución de la presión arterial y una mayor demanda de oxígeno, lo que genera un círculo vicioso en el que se incrementa la temperatura corporal. Se desequilibra el sistema que regula la temperatura, con un muy rápido aumento de la misma. El corazón comienza a trabajar más para bombear sangre y enfriar el cuerpo, lo que provoca taquicardia y arritmias. También inicia un malestar en el cual puede haber confusión, mareos, debilidad y en casos graves, convulsiones o coma. Se dañan las células y los órganos, especialmente el cerebro, los riñones y el hígado. Esto deriva en una falla orgánica múltiple que conduce, inexorablemente a la muerte si no tiene un manejo de reposición de las causas originales.

Tomando en cuenta que la prevención es la etapa más importante de este evento, ante cualquier sospecha de que se está sufriendo un golpe de calor se debe de buscar atención médica considerando como signos de alarma la piel caliente y seca, confusión, vómitos frecuentes y dificultad para respirar. Para evitarlo, hay que rehuir a la exposición al sol entre las 11:00 a 15:00 horas. Tener un buen nivel de hidratación, bebiendo al menos 2 litros de agua diarios, incluso si no se tiene sed. Es importante vestir ropa ligera y clara de algodón que permita la transpiración. Hay que tratar de aclimatarse gradualmente al calor. No permanecer en vehículos estacionados o cerrados y tampoco dejar mascotas a la intemperie sin lugar a dónde resguardarse o mucho menos, encerrados en vehículos; pero, sobre todo, hay que protegerse del sol con barreras físicas y químicas como bloqueadores solares, sombreros, gorras, ropa con mangas y todo un largo etcétera que me es imposible de describir pero que todos podemos deducir.

Claro que el calor tiene su aspecto positivo, pues el acto más importante y común en la mayoría de los procesos de elaboración de los alimentos es la cocción, de modo que no se puede menospreciar al mismo, sin embargo en su contraparte como lo es el golpe de calor, el riesgo de que las temperaturas aumenten a grados peligrosos, debe de generar un elevado nivel de conciencia para no seguir contribuyendo al grave cambio climático que cotidianamente, alimentamos y que por ende, seguiremos sufriendo con las respectivas consecuencias, en mayor proporción cada año.

