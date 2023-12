A un año de la muerte de Barbosa, Céspedes reconoce que hubo madurez del Congreso de Puebla; se garantizó la gobernabilidad

A pesar de la incertidumbre tras el deceso del exmandatario Miguel Barbosa Huerta, hubo madurez en el Congreso del estado para elegir a un nuevo gobernador sustituto y garantizar la gobernabilidad en la entidad.

Así lo reconoció este miércoles el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, a un año del fallecimiento de Barbosa Huerta, a quien reconoció su entrega por Puebla.

En ese sentido, aclaró “yo no soy ningún beneficiado del Congreso, me siento el hombre al que le dieron la responsabilidad de sacar y conducir los destinos del estado”.

Destacó que a pesar de la situación, el Congreso local no permitió que sucediera lo que pasó en Nuevo León, en relación al vacío de poder que se generó por la licencia al cargo que solicitó el gobernador Samuel García.

“En este día que se marcó la historia de Puebla, hay que tener claro el agradecimiento al gobernador Miguel Barbosa Huerta”, destacó, a quien rindió este miércoles un homenaje póstumo desde las instalaciones de Casa Aguayo.

En Casa Puebla, hizo un reconocimiento a la 61 Legislatura del Congreso del estado que supo salir adelante, tras el deceso de Barbosa Huerta.

Más allá de la productividad legislativa, pidió que se dimensionen cuáles son las consecuencias de las acciones del Congreso, como fue resolver la designación del gobernador sustituto de Puebla.

“Tan grande fue la institución que no nos pasó lo que pasó en Monterrey, esa decisión nos permitió comprometernos entre todos, porque esto no lo hace un solo hombre, logramos sacar adelante a Puebla un año más”, resaltó.

El titular del Ejecutivo expuso que después vino una incertidumbre, se generaron las mejores condiciones para hacer equipo con un gobierno que ya venía trabajando, asumieron responsabilidades y encontraron áreas de oportunidad.

“Con quien coincidíamos, avanzamos, y con quien no, y no porque fueran malos sino porque la política tiene sus propios tiempos, pedimos que se hicieran un lado, para que llegaran otros”, reveló.

Salomón Céspedes dijo que al llegar al gobierno uno de los principales retos fue el tema de la seguridad pública.

“Les pido el análisis, no la porra, de saber cómo estamos en seguridad pública, que nos comparemos con Puebla del día anterior, porque a nivel nacional nos va más que bien”, declaró.

Admitió que el tema de la inseguridad es muy delicado y entre todos se tiene que cerrar el paso a la delincuencia.

“Señalemos lo que está mal y apuntemos lo que está bien, y no para aplaudirle a Sergio Salomón, sino para lo que hacemos todos juntos como comunidad, más allá de colores y partidos”, afirmó.

Al respecto, externó su orgulloso de militar en Morena y dijo ser fiel al principio de luchar en contra de la desigualdad, ideal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, Céspedes Peregrina admitió que el proceso electoral de 2024 será un “gran reto”, pues dijo que ha tomado “sana distancia” con partidos y candidatos, como en el tiempo del Covid-19, para evitar señalamientos de injerencia en el proceso interno.

“No busqué un distanciamiento, simplemente como el Covid-19, sana distancia, para no tratar de que se pudiera tergiversar o escuchar que se estaba influyendo o que estábamos generando otro tipo de condiciones. No busco generar líneas, no busco generar golpeteo”, afirmó.